Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak? 24 Haziran Hızlı ve Öfkeli 9 vizyon tarihi açıklandı mı?

Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak sorusu gündemde yerini almaya devam ediyor. Şimdiye kadar oynanan tüm sezonları ile dünya rekorları kıran Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayına girecek? Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak? 24 Haziran Hızlı ve Öfkeli 9 vizyon tarihi açıklandı mı? Türkiye için yayın tarihi nedir?

Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak sorusu gündemde yerini almaya devam ediyor. Koronavirüs sürecinde vizyon tarihleriyle ilgili yapılan değişikler hakkında yapımcı şirketten yeni açıklama geldi. Peki, Şimdiye kadar oynanan tüm sezonları ile dünya rekorları kıran Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayına girecek? Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak?24 Haziran Hızlı ve Öfkeli 9 vizyon tarihi açıklandı mı? Türkiye için yayın tarihi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Vin Diesel'in Dominic Toretto rolüyle ün yaptığı film, koronavirüs salgını nedeniyle tam üç kez ertelenmiş oldu.

Filimin ilk olarak 22 Mayıs 2020'de vizyona girmesi planlanmıştı. Öte yandan, aşı konusundaki gelişmeler ve Los Angeles Sineması'nın yakında yeniden açılacak olmasının da ertelemelerde etkili olduğu belirtildi.

Universal, bir önceki ertelemeyle birlikte 28 Mayıs olarak belirlenen 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin vizyon tarihini bu sefer 25 Haziran'a erteledi.