İnşaatta mesaiye başlayan işçiler, yanmış erkek cesediyle karşılaştı
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İnşaatta mesaiye başlayan işçiler, yanmış erkek cesediyle karşılaştı

24.02.2021 10:00 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:10

Bursa'da yapımı devam eden hızlı tren tüneli girişinde yanmış erkek cesedi bulundu. Cansız beden, inşaatta çalışan işçiler tarafından fark edilirken; polis ekipleri şahsın kendisini yakmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi'nde devam eden Yüksek Hızlı Tren tüneli inşaat çalışmalarında görev alan personel, bu sabah saat 09.00 sıralarında yanmış ceset buldu.

KENDİSİNİ YAKMIŞ OLABİLİR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tünelin içerisinde bulunan cesedi inceleyen ekipler, olay yerinde bulunan kimlik sonucu cesedin 29 yaşındaki Tanju Özen'a ait olduğunu belirledi. İlk belirlemelere göre şahsın kendini yaktığını düşünen polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından yanmış ceset kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İnşaatta mesaiye başlayan işçiler, yanmış erkek cesediyle karşılaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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