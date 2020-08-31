Hızlı saç uzatma yöntemleri | Saç bakım maskesi Saçının uzamamasından şikayet eden kadın ve erkekler için etkili, hızlı saç uzatma yöntemleri haberimizin içinde. Elbette ki doğal zaman akışını bekleyip saçımızın uzamasını sağlayabiliriz ancak kendimiz bir şeyler yapmak istiyorsak neler yapabiliriz? Hızlı saç uzatma yöntemleri ile bakımlı ve sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

Hızlı saç uzatma yöntemlerinden yararlanabiliriz. Kendimiz saçımızın uzamasındaki sürece katkıda bulunabilir miyiz? Cevap tabi ki evettir.

Saçımızın uzaması için yapabileceklerimizin birkaçını sizlere yardımcı olabilmek adına sizlerle paylaşmak istedik.

HIZLI SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ

Madde 1: Saçlarınız hızlı uzasın istiyorsanız protein ağırlıklı beslenmelisiniz. Sağlığınız vücudunuzdaki her şeye etki ettiği gibi saçlarınızın uzamasına da etki edecektir. Et, süt, yumurta gibi besinler sofralarınızdan eksik olmamalı.

Madde 2: Banyo yaptığınız su çok sıcak ise bundan vazgeçmelisiniz. Çok sıcak su saçlara zarar verir, saçın çabuk uzaması ve zarar görmemesi için ılık suyla yıkamanız gerekmektedir. Çok sıcak suyla saç yıkamak saç köklerinizi olumsuz olarak uyarır ve saçlarınızın uzama hızı oldukça düşer. Ancak ılık su olumlu olarak uyarır ve saçlarınız çok daha hızlı uzar.

Madde 3: Tüm şampuan reklamlarında görürsünüz ki saçlara parmak uçlarıyla yavaşça masaj yapılıyor ve saçlar o şekilde yavaş yavaş yıkanıyor. Sebebini hiç merak ettiniz mi? Sizlere bunu biz söyleyelim. Saç diplerine yavaşça masaj yapmak saç köklerini uyarır ve saçın çabuk çıkmasını sağlar, çabuk çıkan saçlar da saçınızın daha gür görünmesini ve uzamasına oldukça katkı sağlar. Ancak elbette ki bu masajı sadece duş esnasında değil aklınıza gelen herhangi bir anda gerçekleştirebilirsiniz.

Madde 4: Günde en az 8 bardak su tüketmelisiniz. Sağlığınızın saçınıza etki ettiğini az önce söylemiştik. Suyu ne kadar tüketirseniz vücudunuz o kadar sağlıklı olur ve bu sağlık saçlarınızın uzama hızını oldukça artırır. Sağlıklı bir yaşamın parolası önce sudur.

Madde 5: Saçınızı düzleştirmekten, maşa yapmaktan ve fön çekmekten uzak tutmalısınız. Isı veren bu aletler saçınızı oldukça yıpratır ve saçınızın uzamasını yavaşlatır, halihazırda bulunan saçlarınızı inceltir ve ısı yüzünden saçlar yanabilir. Ayrıca jöle, sprey gibi kimyasal ürünleri de saç diplerinizden uzak tutmalısınız. Bu ürünler saç köklerinizi tıkar ve saçlarınızın uzamasına imkan tanımaz.

Madde 6: Bitkisel yağlar yoluyla saçlarınızı besleyebilir, uzamasını sağlayabilirsiniz. Argan yağı bu yağların başında gelir ve son derece etkilidir. Aldığınız sonuç beslenmiş ve uzamış saçlar olacaktır. saç uzunluğunu elde edinceye dek yağ kullanımını sürdürebilirsiniz.

Madde 7: Saçınızda kırık varsa tüm bunları yapmadan evvel kırıklarınızı aldırmalısınız. Kırık dolu olan bir saç çok geç uzar ve uçlardan sürekli kırılma ve kopma mevcut olduğu için istenilen uzunluk elde edilemez. Kırıkları doğal yollarla geçirmenin yolu ne yazık ki yoktur. Tek çareniz saçlarınızı kestirmektir. Saçlarınızı kestirdikten sonra tüm bu işlemleri yaparak harika saçlara sahip olabilir ve daha mutlu günler geçirebilirsiniz.

Madde 8: Şampuan saç diplerine, saç kremi ise saç uçlarına uygulanır. Aksini yapmanız saç köklerinize zarar verir. Saç kremi kesinlikle saç diplerine uygulanmaz, daima saç uçlarına uygulanır. Şampuan ve saç kremi kullanımı saçların uzaması üzerinde etkilidir.

SAÇ BAKIMI | SAÇ UZAMASI İÇİN MASKE

Yağlı saçlar için saç bakım maskesi

Yağlı saçlara diğer saçlara göre farklı şekilde bakım uygulanmalıdır. Yağ ve yumurta ile yapıla özel maskesi yağlı saçların kurtarıcısı olacak. İşte yağlı saçlara özel maske uygulaması… Yağsız yoğurt ve yumurtanın bileşimi yağlı saçınızı kontrol altına alacak. Tek yapmanız gereken bu iki malzemeyi bir araya getirerek saçlarınızla buluşturmak.

Yoğurt ve yumurta maskesi

Gerekli malzemeler: 1 adet yumurta, 50 gram yağsız yoğurt

Yapılışı : Bu uygulamayı yapmadan önce saçınızı yıkayın ve kurulayın. Yağsız yoğurdu ve yumurtayı bir kasede karıştırın. Saçınıza uygulayın. Yarım saat bekleyip saçınızı ılık su ile durulayın. Son olarak bitkisel bir şampuan kullanarak saçınızı yıkayın.

KIRIK VE YIPRANMIŞ SAÇLARA ZEYTİNYAĞI VE YUMURTA MASKESİ

5 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 adet yumurta bir kâse içerisinde iyice çırpılır. Karışım kıvamlı hale gelince saça sürülür. Bone yardımıyla saç sarıldıktan sonra 15 dakika beklenir.Bekleme süresinden sonra saç ılık su ile yıkanarak temizlenir.

KEPEKLİ SAÇLAR İÇİN LİMON VE SİRKE MASKESİ

Kepekli saçlardan şikayetçi olanlar için limon ve sirke uygulaması ideal bir çözümdür. Bu maskeyi yapmak için 2 çorba kaşığı limon suyuna, sirkeye ve 4 su bardağı suya ihtiyaç var.4 su bardağı su ve 2 çorba kaşığı limon suyu ve sirke karıştırılıp ılıtılır. Bu karışım hazırlandıktan sonra saç yıkanır ve hazırda bekleyen karşım ile saç durulanır.

CANSIZ SAÇLAR İÇİN AVOKADO VE BAL MASKESİ

1 adet orta boy avokado ve 2 yemek kaşığı baş bir kasede karıştırılır. Eğer saçlarda kırık varsa karışıma bir miktar zeytinyağı eklenebilir. Karışımı hazırlandıktan sonra saça sürülerek uygulanır. 20-30 beklemeden sonra saç yıkanır.

KURU SAÇLAR İÇİN MAYONEZ VE BAL MASKESİ

1 yemek kaşığı bal ve dört yemek kaşığı mayonez bir kasede güzelce karıştırılır. Kıvama gelen karışım saça sürülür. Maskenin saça tam olarak yayılmasını sağlamak için bir tarak yardımıyla saç taranarak maske yayılır. 5 dakika beklemeden sonra saç yıkanır.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN VİTAMİN MASKESİ

İki yemek kaşığı çam terebentin, bir ampul A vitamini, iki yemek kaşığı çörekotu yağı bir kase içinde kıvama gelinceye karıştırılır. Kıvama gelen karışım, saç köklerine nüfuz ettirilerek saça sürülür. Saç havlu ile sarılıp 2 saat beklenir. 2 sat sonra saç yıkanır.

SAÇ UZATMAK İÇİN HAVUÇ VE YUMURTA MASKESİ

3 bardak su bir tencerede kaynatılır, 2 adet havuç rendelenip kaynayan suya eklenir. Sonra karışım süzülür, 1 adet yumurta ile süzülen karışım karıştırılır. Karışım 1 saat bekletildikten sonra saça uygulanır. Sonra saç yıkanır.

Saç sağlığınız için: Düzenli ve dengeli beslenmek saç sağlığını korumak için önemlidir. Yeteli miktarda su içmek ve stresten uzak durmak da saç sağlığına direkt olarak etki eden unsurlardır. Saçın matlaşmasını engellemek için saç diplerine masaj yaparak ılık suyla yıkamak gerekir. Saçınızı tanımalı ve saç türüne göre şampuan tercihi yapmalısınız.