Hızla yayılan mutant virüse karşı aşı çağrısı
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Hızla yayılan mutant virüse karşı aşı çağrısı

İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Haberler | Güncel

Hızla yayılan mutant virüse karşı aşı çağrısı Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan: "Sırası gelenlerin mutlaka aşı vurulmalarını istiyoruz" "Çok kişiyi hasta ettiği için, hastaneye yansıma oranı daha fazla olacaktır" Türkiye'de vakalarda görülme oranı artan ve bulaş riski daha fazla olan...

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Hızla yayılan mutant virüse karşı aşı çağrısı

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan:

"Sırası gelenlerin mutlaka aşı vurulmalarını istiyoruz"

"Çok kişiyi hasta ettiği için, hastaneye yansıma oranı daha fazla olacaktır"

KOCAELİ - Türkiye'de vakalarda görülme oranı artan ve bulaş riski daha fazla olan mutant virüse karşı vatandaşları uyaran Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, "Mutant virüs daha fazla yoğun bakım ve Allah korusun, daha fazla ölüm demektir. Onun için her bireyden bütün önlemlere dikkat etmelerini ve sırası gelenlerin mutlaka aşı vurulmalarını istiyoruz" dedi.

Korona virüs vaka sayılarının arttığı Kocaeli'de, korona virüs aşı çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayınladığı verilere göre, Kocaeli'de yapılan korona virüs aşısı sayısı 409 bin 484'e ulaştı. Aşı çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, aşının olumlu yönde etkide bulunduğunu belirterek, aşı yaptıran yaş gruplarında korona virüs sebebiyle hastaneye yatma sayılarının büyük ölçüde düştüğünü söyledi. Türkiye genelinde yayılan mutant virüsün bulaş riskini arttırdığını belirten Pehlevan, Sağlık Bakanlığının aşı programına göre sırası gelen vatandaşların mutlaka korona virüs aşısı yaptırmaları gerektiğini söyledi.

"Hastaneye yatma oranı çok düşük ve hayatını kaybetme ihtimali çok düşük"

Aşı olan yaş gruplarında korona virüs sebepli ölümlerin ihtimalinin çok büyük ölçüde düştüğünü ifade eden Pehlevan, "Aşılama iyi gidiyor. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşılamaya davet ediyoruz. Kısa sürede görüldü ki, asi olanların hastalanma oranı çok düşük, hastaneye yatma oranı çok düşük ve hayatını kaybetme ihtimali çok düşük. Onun için gerçekten aşı çok etkili. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği program çerçevesinde aşılama devam ediyor. Bütün kamu ve özel hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, ilçe sağlık müdürlüklerinde ve gezici aşı ekiplerimizle aşı çalışması devam ediyor. Aşının şu an için belirgin bir yan etkisi yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşısını yaptırabilirler. Aşı önemli, aşıyla birlikte önlemlerden asla vazgeçmemiz lazım" dedi.

"Sırası gelenlerin mutlaka aşı vurulmalarını istiyoruz"

Mutant virüsün etkileri ile ilgili bilgiler veren Pehlevan, "Eskisinden olduğundan daha fazla önlemlere dikkat etmemiz lazım. Mutant virüs artık baskın karakter olmaya başladı. Çok hızlı bulaşıyor. Çok kişiyi hasta ettiği için, hastaneye yansıma oranı daha fazla olacaktır. Bu da daha fazla yoğun bakım ve Allah korusun daha fazla ölüm demektir. Onun için her bireyden bütün önlemlere dikkat etmelerini ve sırası gelenlerin mutlaka aşı vurulmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Hızla yayılan mutant virüse karşı aşı çağrısı
Hızla yayılan mutant virüse karşı aşı çağrısı
Hızla yayılan mutant virüse karşı aşı çağrısı
Hızla yayılan mutant virüse karşı aşı çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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