Hızır orucu nedir? Hızır orucu nasıl tutulur? Hızır orucu ne zaman tutulur? Hızır orucu ne zaman tutulur?

3 gün tutulan oruç Alevi geleneğince, saz eşliğinde değişler eşliğinde geçer. Orucun üçüncü günü her perşembe cem ibadeti yapılır. Genelde her talip, perşembe günü bir lokma alarak bağlı olduğu pirin evine giderek duasını alınır. Hızır orucu nedir? Hızır orucu nasıl tutulur? Hızır orucu ne zaman tutulur? Hızır orucu ne zaman?

Hızır orucunda yardımlaşmaya ve sosyal dayanışmaya daha çok önem verilir. Hızır orucu nedir? Hızır orucu nasıl tutulur? Hızır orucu ne zaman tutulur? Hızır orucu ne zaman tutulur? Detaylar haberimizde.

HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır Orucu, Alevi inancında genellikle her yıl 13 Şubat'ta başlayan ve 3 gün süren oruç. Hızır'a adanan bu oruç ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikâyeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.

HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?

HIZIR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Hızır orucu Alevilikte 3 gün tutulan oruç olarak bilinmekte. 09 – 11 ŞUBAT 2021 tarihleri arasında tutulur. Hızır orucunun kaynağı olarak; Hz. Ali ve Hz. Fatma'nın çocuklarının hastalanmaları üzerine üç gün oruç tutmaları ve her üç günde de tam oruçlarını açacakları sırada birden kapılarına dayanıp onlardan yardım isteyen kimsenin ortaya çıkması ve oruç açacakları yiyecekleri bu kişiye vermeleri (farklı kişiler görünümünde her defa gelen Hz. Hızır'dır ve Hz. Ali ile Hz. Fatma'yı sınamaktadır).

HIZIR ORUCU AÇMA SAATLERİ!

9 Şubat Salı: 18.38

10 Şubat Çarşamba: 18.39

11 Şubat Perşembe: 18.41