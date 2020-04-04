Hizan Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım eli Bitlis'in Hizan ilçesinde Müftülük tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıtıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Müftülük tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıtıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle mağdur olanlara Hizan Müftülüğü yardım eli uzattı.

Hizan İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hizan Şubesi tarafından ilçedeki din görevlilerinin yerinde tespit ettiği yaşlı, hasta, nafaka temininde sıkıntı yaşayanlara yardımda bulunuldu.

İlçe Müftüsü Murat Demir, yaptığı açıklamada, amaçlarının bir nebze de olsa halkın derdine derman olmak olduğunu belirtti.

Bu yardımlaşmanın dinin bir gereği olduğunu vurgulayan Demir, "Müftülüğümüzün vefakar ve özverili personelleri, yaşlı, kimsesiz, hasta, yoksul ve mağdur vatandaşlarımızın hizmetindeler ve olmaya da devam edeceklerdir. Allah biran önce milletimizin içinde bulunduğu bu zor süreçten kurtararak refah ve huzura kavuşturacak bir yel nasip etsin. Bu hastalığa karşı direncimizi arttırsın, milletimizi bir ve bütünlük çerçevesinde hareket etmeye muvaffak kılsın." dedi.

Kaynak: AA