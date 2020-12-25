Hizan Kaymakamı Yelek, ilçe müftülüğünü ziyaret etti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçe müftülüğünü ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Murat Demir'i makamında ziyaret eden Yelek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yelek, yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek için sıklıkla kurum ziyareti gerçekleştireceğini söyledi.

Müftü Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan