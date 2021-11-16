Hizan Kaymakamı Yelek, gazi ailesine taziye ziyaretinde bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazi Kamil Dugan'ın ailesini ziyaret etti.???????

Yenikent Mahallesi'nde yaşayan Dugan ailesine başsağlığı dileyen Yelek, "Huzurumuzu canlarını vatan uğruna feda eden şehitlerimize, gazilerimize ve kıymetli ailelerine borçluyuz. Her birinizin başımızın üstünde yeri var, ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Devlet olarak her zaman yanınızdayız." dedi.

Yelek, daha sonra mahalledeki çocuklarla bir araya gelip sohbet etti.

AA / İlhan Eren İnan - Son Dakika Haberleri

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