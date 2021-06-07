Hizan'da yıl sonu sergisi açıldı
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Hizan'da yıl sonu sergisi açıldı

Hizan'da yıl sonu sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel

Bitlis'in Hizan ilçesinde Halk Eğitim Merkezince, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Halk Eğitim Merkezince, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Merkezde açılan kurslarda hazırlanan ürünlerden oluşan serginin açılışını, Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, eşi Eslem Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz gerçekleştirdi.

Kaymakam Yelek ve beraberindekiler stantları gezerek kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceledi.

Her yıl çeşitli meslek gruplarındaki vatandaşlara hitap eden kursların açıldığını belirten Kaymakam Yelek, "Halk Eğitim kursları bilgi ve becerilerin öğrenildiği, istihdam olanağı sağlayan, geleneksel el sanatlarının gelişimine katkı sunan kurslardır. Halk Eğitim Merkezimizin sergisinin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Açılışa kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler de katıldı.

Hizan'da yıl sonu sergisi açıldı
Hizan'da yıl sonu sergisi açıldı
Hizan'da yıl sonu sergisi açıldı
Hizan'da yıl sonu sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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