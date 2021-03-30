Hizan'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Bitlis'in Hizan ilçesinde etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Bitlis'in Hizan ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla öğretmenevi önünde gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, yaya geçidine kırmızı çizgi çizdi.

Yelek, uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücülerini trafikte yaya önceliği konusunda bilgilendirdi.

Devletin tüm unsurlarıyla farkındalık oluşturmak için uygulamayı gerçekleştirdiklerini belirten Yelek, şöyle konuştu:

"Kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya veya okul geçitlerinde hız sınırı kuralına uyulmasını ve bu yerlerde geçiş önceliğinin yayalarda olduğunu, araç sürücülerinin yol vermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Trafikte hoşgörü ve saygının yanında, dikkatli ve bilinçli bir duyarlılığın egemen olduğu kazasız günler dilerim. Yolda öncelik yayaların diyoruz."

Etkinliğe, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, Emniyet Amiri Erbil Başar, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan