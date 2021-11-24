Hizan'da 24 Kasım öğretmenler günü

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile program düzenlendi.

Hizan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kültür Merkezi Konferans salonunda program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstikal Marşı'nın okunması ile başlayan program İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ertan Demir tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti.

Programda slayt gösterimi, şiirlerin okunması ve müzik dinletisinin ardından ilçemizde görev yapıp adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Programın ardından Kaymakam Muhammed İkbal Yelek tarafından ilçede görev yapan emekli öğretmenlere plaket verildi.

Düzenlenen programa Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Cezai Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mahmut Metin Eyidoğan, Kurum amirleri ve öğretmenler katıldı. - BİTLİS