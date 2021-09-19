Hizan'da "19 Eylül Gaziler Günü" törenle kutlandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Belediye Başkan Vekili Hümmet Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, gaziler, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.