Hitü, Dünya Sıralamasında 68 Basamak Birden Yükseldi

Hitit Üniversitesi, University Ranking by Academic Performance Araştırma Laboratuvarınca (URAP) hazırlanan dünya sıralamasında geçen yıla göre 68 basamak yükselerek 2 bin 274'üncü sıraya yerleşti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde Türk ve dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre sıralamak amacıyla kurulan ve kar amacı gütmeyen URAP, 2018-2019 yılı dünya sıralamasını açıkladı.

Dünyadaki yaklaşık 25 bin yüksek öğretim kurumu arasında ilk 2 bin 500'ün sıralandığı listede Hitit Üniversitesi, 2 bin 274'üncü sırada yer alarak önemli bir ilerleme kat etti.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marka Şehir Dünya Üniversitesi" sloganıyla yürüttükleri bir çok çalışma neticesinde URAP sıralamasında büyük bir sıçrama yaptıklarını belirtti.

Türkiye'de 206, dünyada ise 25 bine yakın üniversite bulunduğunu ifade eden Alkan, üniversitelerin başarılarının bağımsız kuruluşlarca yapılan denetimlerle belirlendiğini söyledi.

Bu denetimlerde üniversitenin bilimsel yayın sayısı, akademik kadrosunun yetkinliği, laboratuvar ve kütüphane altyapısı gibi temel kriterlerin gözetildiğini aktaran Alkan, "Hitit Üniversitesi olarak ilk günden itibaren kalite odaklı büyümeye dikkat ettik ve şükürler olsun ki bugün ülkemizin bir değerlendirme kuruluşu olan URAP tarafından açıklanan sıralamaya göre 25 bine yakın üniversite arasında 2 bin 274'üncü sıraya yükseldik. Bu, iyi veya kötü olarak değerlendirilemeyecek bir sıradır. Çünkü dünyanın ilk 500 ve bin üniversitesi arasında bizim de üniversitelerimizin olması, artık kamuoyunun istediği bir konudur." diye konuştu.

Hitit Üniversitesinin artık kampüs ve bina yatırımlarının değil, dünya sıralamasının konuşulduğu bir üniversite haline geldiğine dikkat çeken Alkan, şunları kaydetti:

"7 yıl boyunca uğraşıp, hedef birliği içerisinde akademik ve idari personelimizin fedakarca çalışmalarıyla üniversitemizi 25 bin üniversite arasında 2 bin 274'üncü sıraya getirdik. Üniversitemizi ilk yüzde 10'un içerisine sokmayı başardık. Geçen yıl 2 bin 350'inci sıralardaydık. Bu yıl 68 sıra yükseldik. Bütün üniversiteler çalışmalarına devam ederken 68 sıra daha yükselmek mutluluk verici. İnşallah Hitit Üniversitesi dünyanın ilk bin üniversitesi arasına girecek güce ve potansiyele sahip. Bundan sonrası daha kolay. Üniversitemizin temel ihtiyaçlarının ciddi bir kısmı bugüne kadar giderildi. Bundan sonraki hedefimiz ise ilk bin üniversite arasına girmek."

Günümüzde yeşil alan ve otopark yetkinliği, enerji üretimi ve tasarrufu, geri dönüşüm, çevre duyarlılığı ve hatta insana saygının bile ölçülebilir hale geldiğinin altını çizen Alkan, şunları kaydetti:

"Artık 'İnsana saygımız sonsuz' diyerek bu iş olmuyor. Bu saygının nasıl olduğunu somut bir şekilde göstermeniz gerekiyor. Bunun en büyük faydalarından bir tanesi, bu ve benzeri görevlere gelecek kişiler artık günü kurtarmak adına değil, gerçekten ölçülebilir, somut çalışmalarla yaptıklarını anlatmaları gerekiyor. Buna da kamuda hesap verebilirlik adını veriyoruz. 'Benim veremeyecek hesabım yok' gibi bir sığ cümleye sığınılmıyor. Gerçek manada hesap verilebilirlik, size emanet edilen milyonlarca liranın nasıl bir çıktıya dönüştüğünün ortaya konulmasıdır."