Hitman 3, Steam'de olumsuz incelemelere boğuldu - Haberler
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Hitman 3, Steam'de olumsuz incelemelere boğuldu

Hitman 3, Steam'de olumsuz incelemelere boğuldu
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Hitman'ın üçüncü oyunun geçtiğimiz günlerde Steam'de yayınlanmasıyla beraber Hitman 3, Steam kullanıcıları tarafından olumsuz incelemelere boğuldu.

Geliştirici ve yayıncı IO Interactive'in 20 Ocak'ta Steam'de çıkış yapan Hitman 3, oyuncuları memnun edemedi. Steam sayfasında belirtildiği gibi Hitman 3, Hitman Trilogy'nin sonuncusuyla ilgili şikayetlerini yayınlayan ilk oyunculardan çoğunlukla olumsuz incelemeler aldı.

Hitman 3'ün Steam'deki yeni sürümünün yayınlanmasıyla beraber oyuncular fiyatlandırmadan dolayı şikayet ederken VR modunun da sorunlu olmasından dolayı birçok kötü eleştirilere maruz kaldı.

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Steam'de Hitman 3 için yazılan 516 adet kullanıcı incelemesinden %51 kadarı olumsuz incelemedir. Yapılan kötü incelemelerde haritaları bir süre indirmelerini engelleyen, bakım amacıyla sunucu kapalı kalma süresini içeren bir lansmanda IO Interactive'i suçladılar. Ayrıca Hitman VR'da da yaşanan hatalar nedeniyle şirket olumsuz yorumlara boğuldu.

Hitman 3, Steam'de olumsuz incelemelere boğuldu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Hitman III, Epic Games, Steam, Gamegar, Güncel, Haber

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