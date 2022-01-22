Hitman 3, Steam'de olumsuz incelemelere boğuldu

Geliştirici ve yayıncı IO Interactive'in 20 Ocak'ta Steam'de çıkış yapan Hitman 3, oyuncuları memnun edemedi. Steam sayfasında belirtildiği gibi Hitman 3, Hitman Trilogy'nin sonuncusuyla ilgili şikayetlerini yayınlayan ilk oyunculardan çoğunlukla olumsuz incelemeler aldı.

Hitman 3'ün Steam'deki yeni sürümünün yayınlanmasıyla beraber oyuncular fiyatlandırmadan dolayı şikayet ederken VR modunun da sorunlu olmasından dolayı birçok kötü eleştirilere maruz kaldı.

Steam'de Hitman 3 için yazılan 516 adet kullanıcı incelemesinden %51 kadarı olumsuz incelemedir. Yapılan kötü incelemelerde haritaları bir süre indirmelerini engelleyen, bakım amacıyla sunucu kapalı kalma süresini içeren bir lansmanda IO Interactive'i suçladılar. Ayrıca Hitman VR'da da yaşanan hatalar nedeniyle şirket olumsuz yorumlara boğuldu.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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