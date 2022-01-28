Hitman 3 sahiplerine ücretsiz sürüm yükseltmesi geldi!

Hitman 3'ün Steam'den yaptığı açıklamada, " Steam'deki HITMAN 3 lansmanımız planlandığı gibi gitmedi. Steam'de HITMAN 3'ü satın almış olan herkese veya oyunu 19 Şubat 2022'ye kadar satın alan herkese ücretsiz bir yükseltme verilecek." sözlerine yer verdi.

HITMAN 3 SAHİPLERİ ÜCRETSİZ YÜKSELTME ALACAK

"HITMAN 3'ü yeni içeriklerle Steam'e getirmek bizi heyecanlandırdı ve özellikle oyun bir yıldır Epic'e özel olduğu için Steam oyuncularımız arasında beklenti ve heyecan seviyelerinin yüksek olduğunu biliyorduk." açıklamasına yer veren Hitman 3 geliştiricileri, Standart Edition sahiplerini Deluxe Edition'a yükseltti. Hitman 3'ü Deluxe Edition olarak satın alanlar ise Seven Deadly Sins Collection'a ücretsiz yükseltme alacak.

27 Ocak 2022'den itibaren geçerli olan bu yükseltme süreci Hitman 3'ü 19 Şubat 2022'ye kadar satın almış olan veya satın alacak herkes için geçerli olacaktır.