Hitler'e suikast düzenleyenleri kahraman ilan etti

20 Temmuz 1944'te Hitler'e düzenlenen başarısız suikast girişiminin 75'inci yılı vesilesiyle bir video mesajı yayınlayan Merkel, Almanya'da sayıları giderek artan aşırı sağa karşı önemli uyarılarda bulundu. Hitler'e karşı suikast düzenleyenleri "Vicdanının sesini dinleyen örnek kişiler" olarak niteleyen Merkel, "Onlara teşekkür borçluyuz. Tarihimizde onlar olduğu için seviniyoruz" dedi.

HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR

Almanya'da aşırı sağın giderek güçlendiği tehlikesine işaret eden Başbakan Merkel, Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetine de dikkat çekti. Aşırı sağa karşı mücadelede herkese görev düştüğünü vurgulayan Merkel, "Burda çok açık bir sinyal gerekiyor. Demokrasiyi ve sivil toplumu güçlendirmek, aşırı sağa şans tanımamak için toplumda herkese görev düşüyor. Biz bugün demokrasiyi yıkmak isteyen tüm eğilimlere karşı durmakla yükümlüyüz" dedi.

Alman ordusu subaylarından Albay Claus Schenk Graf von Stauffenber, üç subay arkadaşıyla birlikte 20 Temmuz 1944'te Hitler'e karargahı Wolfsschanze'de bombalı suikast düzenledi. Ancak Hitler suikastı hafif yaralı atlattı. Stauffenberg ve üç arkadaşı idam edildi.