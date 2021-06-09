Hitit dönemine ait 5 bin yıllık anıt mezar ziyaretçilerini bekliyor- Türkiye'de başka bir benzeri olmadığı söylenen 5 bin yıllık kayaya oyulmuş anıt...

- Hitit dönemine ait 5 bin yıllık anıt mezar ziyaretçilerini bekliyor Türkiye'de başka bir benzeri olmadığı söylenen 5 bin yıllık kayaya oyulmuş anıt mezar yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde bulunan Hitit dönemine ait 5 bin yıllık...

- Hitit dönemine ait 5 bin yıllık anıt mezar ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'de başka bir benzeri olmadığı söylenen 5 bin yıllık kayaya oyulmuş anıt mezar yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde bulunan Hitit dönemine ait 5 bin yıllık kayaya oyulmuş anıt mezar yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

Halk arasında İkizini kaya mezarlığı olarak bilinen yer, pandemi nedeniyle uzun süredir ziyarete kapalı kaldı. Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, belde sınırları içerisinde yer alan tarihi kaya mezarının pandemi döneminde yolu ve çevre düzenlemesini yaptıklarını söyledi. Kayaya oyulmuş ve Hititler dönemine ait olan anıt mezarın yaklaşık 4 bin 500-5 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Arı, "Belediye olarak anıt mezara gelen yolları ve çevre düzenlemesini yaptık. Burayı yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor. Ziyaretçi sayısının her geçen yıl artması ise bizler memnun ediyor. Pandemiden sonra buraya ilginin artacağını düşünmekteyiz" dedi.

"Türkiye'de bu anıt mezarın başka bir örneği yok"

Bölgenin tarihini araştıran emekli öğretmen Şerafettin Güç ise, "Kayaya oyulmuş bu mezar hem de mabettir. Kayanın üzerindeki figürlere dikkat ettiğimiz zaman bir aslan figürü mevcuttur. Aslan bir boğanın üzerine oturmuş, dili dışarıda ve ayakları ile bir yılana, bir ejderhaya basmış şekildedir. Ejderhanın ağzı açıktır sanki salyası akıyorcasına. Aslanın sol ayağının önünde de şuanda kırılmış vaziyette ama bir baykuş figürü vardır. İlluyanka masalındaki mitolojide geçen yansımasını burada görüyoruz. Kaya mezarının mabet olarak birarada kullanıldığı tek yer Türkiye'de buradır. Kahramanmaraş ile Afşin ilçesi Karagöz höyüğü mevkiinde buradaki figürün aynısı bulunmaktadır. Halk arasında adına İkizini denmesinin nedeni ise iki mezar şeklinde olmasıdır. Halbuki bunların bir tanesi anıt şeklindedir. Soldaki bir mezar, diğer kabartmaların altındaki yer de bir mabettir. Burası o dönemde bir ibadethane olarak kullanılmıştır. Onun için iki tane kapaklı yer olduğu için sanki ikiz gibi, iki tane diyerek İkizini ifadesini kullanıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zekeriya Başar