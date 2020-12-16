Hitachi kimin, nerenin? Hitachi ne malı?
Hitachi Ltd. Corporation, merkezi Tokyo, Japonya'da bulunan küresel çapta iş ağına sahip bir elektronik şirketidir. Arçelik, Hitachi ile Japonya dışındaki ev aletleri pazarı için ortaklık sağlandığını açıkladı. Peki, Hitachi kimin, nerenin? Hitachi ne malı? Hitachi ile ilgili tüm detaylar...
Hitachi, Ltd, merkezi Chiyoda, Tokyo, Japonya'da bulunan çok uluslu bir Japon holding şirketidir. Hitachi Group'un ( Hitachi Gurupu ) ana şirketidir ve DKB Mizuho Financial Group ile birleşmeden önce Nissan zaibatsu'nun ve daha sonra DKB Group şirketlerinin bir parçasını oluşturmuştur. 2020 itibariyle Hitachi davranışlarda iş arasında değişen BT dahil AI ve büyük veri için, altyapı gibi hizmetlerde yer alıyor.
HİTACHİ KİMİN, NERENİN?
Hitachi, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası ve Nagoya Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenmiştir ve Tokyo'daki listesi Nikkei 225 ve TOPIX Core30 endekslerinin bir bileşenidir. 2012 Fortune Global 500'de 38. ve 2012 Forbes Global 2000'de 129. sırada yer almaktadır .
Hitachi ne malı?
1910 yılında Odaira Namihei tarafından Elektronik tamirhanesi olarak kuruldu. Kendini hızla geliştiren ve üretici bir şirket halini alan Hitachi aynı yıl içerisinde Elektrik Motorları seri halinde üretmeye başladı. Sonraki yıllarda başka ürünler de üretime eklendi. Endüstri tesisi, ev araç gereçleri ve komünikasyon sistemlerine, sonradan medya cihazlarını ve de yazılımı da ekledi.
1959 yılında Hitachi America Ltd. kuruldu.
1980 Hitachi Europe
1983 Avustralya
1994 Çin
1956 Hitachi Cabel (Kablo)
1956 Metals Demir-Çelik
1962 Chemical Kimyasal
Hitachi Global Storage Technologies (HGST) IBM'in sabit disk mirasçısıdır.
Hitachi Data Systems (HDS) 1989 yılında Joint Venture Electronic Data Systems'le (EDS) beraber kuruldu. Aslında HDS Hitachi Mainframes pazarlamayı amaçlıyordu. 1990 yılında şirket 290.810 işçi çalıştırıyordu. 1999'da Hitachi EDS'in hisselerini satın alıp kayıt cihazlari sistemlerine yöneldi.
Hitachi Ltd. Corporation şu anda dünyanın en büyük 50 şirketi sıralamasında yer almaktadır (Sıra 38, Tarih 24 Temmuz
2006).
Ürünler ve hizmetler
- Otomotiv sistemleri
- Araç Bilgi Sistemleri
- Sürücü Kontrolü
- Elektrikli Güç Aktarma Sistemleri
- Motor Yönetim Sistemleri
İnşaat makineleri
- Hidrolik Ekskavatörler
- Ormancılık Ekipmanları
- Mekanik ve Hidrolik Vinçler
- Madencilik Damperli Kamyonlar
- Paletli damperli kamyonlar
- Tekerlekli yükleyiciler
Savunma sistemleri
- Askeri araçlar
- Vetronics
- Kriz yönetimi
- C4I sistemleri
- Uydu görüntüsü işleme sistemleri
- Sosyal Altyapı güvenlik işi (Hitachi'nin Altyapı Sistemleri Grubu ile koordineli olarak) [56]
- Elektrikli tahrik teknolojisi
- Elektromekanik sistemler (bazı robotik araştırma ve geliştirme dahil)
- Gelişmiş Savaş Piyade Ekipmanları Sistemi [Acies] ( JSDF ) - Birincil yüklenici
Dijital medya ve tüketici ürünleri
- 2008 Hitachi klima dış ünitesi
- Hitachi Sihirli Değnek (HV-250R)
- Sihirli Değnek titreşimli masaj
- Klima ekipmanı - Johnson Controls ile ortak girişim
- Hitachi Sihirli Değnek [57] [58]
- Optik disk sürücüleri - Hitachi-LG Veri Depolama olarak LG'nin optik disk sürücü bölümü ile ortak girişim
- Buzdolapları
- Çamaşır makineleri
Elektronik sistemler ve ekipman
- Test ve ölçüm ekipmanları
- Partikül tedavisi ekipmanı
- Hücre kültürü ekipmanı
Mali hizmetler
- Leasing
- Kredi garantileri
- Fatura finansmanı (işletmenin Hitachi Capital kolu aracılığıyla)
- Tüketici finansmanı (kişisel ve perakende)
- İş finansı
Gelişmiş malzemeler
- Özel çelikler
- Teller ve kablolar
Bilgi ve telekomünikasyon sistemleri
- Toyokawa , Japonya'daki Hitachi fabrikası
- ATM'ler
- Sunucular
- Disk dizisi alt sistemleri
- Veri depolama ve analiz çözümleri
- Hitachi Vantara
- Nesnelerin interneti
- Hitachi Lumada
- Ana bilgisayar işletim sistemi
- Yazılım
- Dış kaynak kullanımı hizmetleri
- Telekomünikasyon ekipmanı
Güç sistemleri
- Nükleer , termik ve hidroelektrik santraller
- Rüzgar Enerjisi Üretim Sistemleri
- Güç Şebekeleri
Sosyal altyapı ve endüstriyel sistemler
- Asansörler
- Yürüyen merdivenler
- Endüstriyel makine ve tesisler
- Demiryolu araçları ve sistemleri
- Hitachi A-treni
Diğer
- Lojistik ( Hitachi Transport System Aracılığıyla )
- Mülkiyet yönetimi