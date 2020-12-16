Hitachi kimin, nerenin? Hitachi ne malı?

Hitachi Ltd. Corporation, merkezi Tokyo, Japonya'da bulunan küresel çapta iş ağına sahip bir elektronik şirketidir. Arçelik, Hitachi ile Japonya dışındaki ev aletleri pazarı için ortaklık sağlandığını açıkladı. Peki, Hitachi kimin, nerenin? Hitachi ne malı? Hitachi ile ilgili tüm detaylar...

Hitachi, Ltd, merkezi Chiyoda, Tokyo, Japonya'da bulunan çok uluslu bir Japon holding şirketidir. Hitachi Group'un ( Hitachi Gurupu ) ana şirketidir ve DKB Mizuho Financial Group ile birleşmeden önce Nissan zaibatsu'nun ve daha sonra DKB Group şirketlerinin bir parçasını oluşturmuştur. 2020 itibariyle Hitachi davranışlarda iş arasında değişen BT dahil AI ve büyük veri için, altyapı gibi hizmetlerde yer alıyor.

HİTACHİ KİMİN, NERENİN?

Hitachi, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası ve Nagoya Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenmiştir ve Tokyo'daki listesi Nikkei 225 ve TOPIX Core30 endekslerinin bir bileşenidir. 2012 Fortune Global 500'de 38. ve 2012 Forbes Global 2000'de 129. sırada yer almaktadır .

Hitachi ne malı?



1910 yılında Odaira Namihei tarafından Elektronik tamirhanesi olarak kuruldu. Kendini hızla geliştiren ve üretici bir şirket halini alan Hitachi aynı yıl içerisinde Elektrik Motorları seri halinde üretmeye başladı. Sonraki yıllarda başka ürünler de üretime eklendi. Endüstri tesisi, ev araç gereçleri ve komünikasyon sistemlerine, sonradan medya cihazlarını ve de yazılımı da ekledi.

1959 yılında Hitachi America Ltd. kuruldu.

1980 Hitachi Europe

1983 Avustralya

1994 Çin

1956 Hitachi Cabel (Kablo)

1956 Metals Demir-Çelik

1962 Chemical Kimyasal

Hitachi Global Storage Technologies (HGST) IBM'in sabit disk mirasçısıdır.

Hitachi Data Systems (HDS) 1989 yılında Joint Venture Electronic Data Systems'le (EDS) beraber kuruldu. Aslında HDS Hitachi Mainframes pazarlamayı amaçlıyordu. 1990 yılında şirket 290.810 işçi çalıştırıyordu. 1999'da Hitachi EDS'in hisselerini satın alıp kayıt cihazlari sistemlerine yöneldi.

Hitachi Ltd. Corporation şu anda dünyanın en büyük 50 şirketi sıralamasında yer almaktadır (Sıra 38, Tarih 24 Temmuz

2006).

Ürünler ve hizmetler

Otomotiv sistemleri

Araç Bilgi Sistemleri

Sürücü Kontrolü

Elektrikli Güç Aktarma Sistemleri

Motor Yönetim Sistemleri

İnşaat makineleri

Hidrolik Ekskavatörler

Ormancılık Ekipmanları

Mekanik ve Hidrolik Vinçler

Madencilik Damperli Kamyonlar

Paletli damperli kamyonlar

Tekerlekli yükleyiciler

Savunma sistemleri

Askeri araçlar

Vetronics

Kriz yönetimi

C4I sistemleri

Uydu görüntüsü işleme sistemleri

Sosyal Altyapı güvenlik işi (Hitachi'nin Altyapı Sistemleri Grubu ile koordineli olarak) [56]

Elektrikli tahrik teknolojisi

Elektromekanik sistemler (bazı robotik araştırma ve geliştirme dahil)

Gelişmiş Savaş Piyade Ekipmanları Sistemi [Acies] ( JSDF ) - Birincil yüklenici

Dijital medya ve tüketici ürünleri

2008 Hitachi klima dış ünitesi

Hitachi Sihirli Değnek (HV-250R)

Sihirli Değnek titreşimli masaj

Klima ekipmanı - Johnson Controls ile ortak girişim

Hitachi Sihirli Değnek [57] [58]

Optik disk sürücüleri - Hitachi-LG Veri Depolama olarak LG'nin optik disk sürücü bölümü ile ortak girişim

Buzdolapları

Çamaşır makineleri

Elektronik sistemler ve ekipman

Test ve ölçüm ekipmanları

Partikül tedavisi ekipmanı

Hücre kültürü ekipmanı

Mali hizmetler

Leasing

Kredi garantileri

Fatura finansmanı (işletmenin Hitachi Capital kolu aracılığıyla)

Tüketici finansmanı (kişisel ve perakende)

İş finansı

Gelişmiş malzemeler

Özel çelikler

Teller ve kablolar

Bilgi ve telekomünikasyon sistemleri

Toyokawa , Japonya'daki Hitachi fabrikası

ATM'ler

Sunucular

Disk dizisi alt sistemleri

Veri depolama ve analiz çözümleri

Hitachi Vantara

Nesnelerin interneti

Hitachi Lumada

Ana bilgisayar işletim sistemi

Yazılım

Dış kaynak kullanımı hizmetleri

Telekomünikasyon ekipmanı

Güç sistemleri

Nükleer , termik ve hidroelektrik santraller

Rüzgar Enerjisi Üretim Sistemleri

Güç Şebekeleri

Sosyal altyapı ve endüstriyel sistemler

Asansörler

Yürüyen merdivenler

Endüstriyel makine ve tesisler

Demiryolu araçları ve sistemleri

Hitachi A-treni

Diğer