Hişyar Özsoy: Erdoğan lobisi Biden'ın etrafını paraya boğmaya çalışıyor
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Hişyar Özsoy: Erdoğan lobisi Biden'ın etrafını paraya boğmaya çalışıyor

HDP Dış İlişkiler Eş Sözcüsü ve Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, Özlem Akarsu Çelik ile Gündem programında soruları yanıtladı.

26.08.2020 09:44 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:47

DUVAR - HDP Dış İlişkiler Eş Sözcüsü ve Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, Özlem Akarsu Çelik ile Gündem programında soruları yanıtladı. Uzun yıllar Amerika'da yaşayan Özsoy, ABD'de Demokratların başkan adayı olan Joe Biden'ın, Türkiye'deki siyasi iktidara ilişkin sözlerini yorumladı. Biden'ı sert ifadelerle eleştiren Erdoğan ve ekibinin ABD'de farklı davrandığını iddia eden Özsoy "Bir taraftan burada bir takım höykürmeler var ama diğer taraftan da Erdoğan'ın lobisi şu an Vaşington'da Biden'ın etrafında ne kadar insan varsa paraya boğmaya çalışıyorlar" dedi. Siyasi iktidarın "iç düşman" söyleminin ömrünü tamamladığını ifade eden Hişyar Özsoy, 'Erdoğan bundan sonra dış düşmanlara saldıracak' değerlendirmesinde bulundu.

Hişyar Özsoy: Erdoğan lobisi Biden'ın etrafını paraya boğmaya çalışıyor

Kaynak: DailyMotion.com

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