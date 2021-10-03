Hisarcık'ta 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' buluşması - Haberler
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Hisarcık'ta "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" buluşması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Hisarcık'ta

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programına gençler yoğun ilgi gösterdi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Ak Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Düğün Salonunda düzenlene etkinliğe, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Varol, Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın ve gençler katıldı.

Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' sloganıyla başlatılan gençlik buluşmalarının ilkini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Var, "Gençlerimizle Dünya'yı, ülkemiz Türkiye'yi, ilimiz Kütahya'yı ve ilçemiz Hisarcık'ı ilgilendiren konular üzerinde konuştuk. Genç kardeşlerimizle bir araya gelmekten, onlarla istişare etmekten her zaman memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde bu programlarımızı, ilçemizin diğer mahallelerinde de yapacağız. AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve gençlerimizin yanında olmaya devam ettik ve devam edeceğiz inşallah. Hedef 2023 AK Gençlik Hisarcık sahada ve liderinin yanında" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta Mahalle Bizim Gençlik Bizim buluşması

Hisarcık'ta Mahalle Bizim Gençlik Bizim buluşması

Hisarcık'ta Mahalle Bizim Gençlik Bizim buluşması

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Haber: Hisarcık'ta 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' buluşması - Haberler
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