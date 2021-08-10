Hisarcık'ta maden kazasına müdahale tatbikatı
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Hisarcık'ta maden kazasına müdahale tatbikatı

Hisarcık'ta maden kazasına müdahale tatbikatı
Anadolu Ajansı / Ali Eroğlu - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bor madeni ocağında maden kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bor madeni ocağında maden kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yerüstü Madenciliği Acil Durum Kriz Merkezi Koordinasyon Kurulu kararınca, Espey Açık Ocak Sahası'nda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği aşırı yağışlar nedeniyle açık maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçükte bir minibüsün içindeki 5 işçinin toprak altında kaldığı ihbarının ardından harekete geçen ekipler, kurtarma çalışması yaptı.

Göçük altından çıkarılan işçiler, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tatbikat tamamlandı.

Hisarcık'ta maden kazasına müdahale tatbikatı
Hisarcık'ta maden kazasına müdahale tatbikatı
Hisarcık'ta maden kazasına müdahale tatbikatı
Hisarcık'ta maden kazasına müdahale tatbikatı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Eroğlu

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