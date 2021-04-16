Hisarcık'ta çörekotu ekimi yapıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü demonstrasyon çalışmaları kapsamında çörekotu ekimi yapıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü demonstrasyon çalışmaları kapsamında çörekotu ekimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları denetiminde Karbasan köyünde 5 dekarlık alanda dekara 1,2 kilogram çörekotu tohumu dekara 10 kilogram DAP gübresi mibzer ile ekimi Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan ve Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya'nın da katılımıyla gerçekleşti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı