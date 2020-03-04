Hisarcık'ın tarım ve hayvancılık sorunları masaya yatırıldı
Haberler » Güncel » Hisarcık'ın tarım ve hayvancılık sorunları masaya yatırıldı - Haber

Hisarcık'ın tarım ve hayvancılık sorunları masaya yatırıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapılan toplantıda ilçenin tarım ve hayvancılık sorunları ele alındı.

04.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:23
Hisarcık'ın tarım ve hayvancılık sorunları masaya yatırıldı

'nın ilçesinde yapılan toplantıda ilçenin tarım ve hayvancılık sorunları ele alındı.


Kaymakam Buğra Başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkan Fatih Çalışkan, Veteriner Hekim Ali Var, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Kılıç, İlçe Tarım Müdürü Zafer Şen, Ziraat Bankası Müdürü Cumhur Çiğdem, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan ve Ziraat Mühendisi Erkan Özer katıldı.


Toplantıda Hisarcık'ın tarım ve hayvancılık konusunda artı ve eksileri konuşuldu. Ayrıca Zafer Kalkınma Ajansına sunulmak amacıyla üzerine çalışılan proje tamamlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler