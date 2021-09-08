Hisarcık ilçesinin kadın kaymakamı göreve başladı
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Hisarcık ilçesinin kadın kaymakamı göreve başladı

Hisarcık ilçesinin kadın kaymakamı göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ'dan boşalan kaymakamlık görevine atanan Didem Dinç Özay görevine başladı.

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ'dan boşalan kaymakamlık görevine atanan Didem Dinç Özay görevine başladı.

İlçenin ikinci kadın Kaymakamı olan Didem Dinç Özay, 1995 İstanbul doğumlu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde tamamlayan Kaymakam Özay, 2018 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdari Amirliği mesleğine atandı. Balıkesir Valiliğinde İl Merkez Stajını, İstanbul Çatalca ve Trabzon Çarşıbaşı İlçelerinde Kaymakam Refikliği Stajını tamamladı. 10 Haziran 2019 tarihinde Denizli Çameli Kaymakamlığı görevinde bulunan Kaymakam Didem Dinç Özay, 11 Eylül 2020 tarihinde Muğla Kavaklıdere Kaymakamlığına görevlendirilmesinin ardından, 17 Haziran 2021 tarihinde Ankara Kaymakamlık Kursunu tamamladı. Özay, son Cumhurbaşkanlığının atama kararnamesi ile Hisarcık ilçesine asil Kaymakam olarak atandı. Evli olan Kaymakam Özay, Balıkesir Üniversitesinde Yönetim ve Organizasyon alanında Yüksek Lisansına devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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