Hisarcık İlçe Stadına Açık Alan Spor Aletleri

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından ilçe stadına açık alan spor aletleri kurulumu gerçekleştirildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait ilçe stadında yabani ot temizleme çalışmasının ardından belediye tarafından 7'li grup fitnes spor aletleri ve oturak taburelerin kurulumu yapıldı.



Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, vatandaşların aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olan çözümler sunmak amacıyla ilçe stadında açık alan spor aletlerinin kurulumunu yaptıklarını söyledi.



Çalışkan,"Koşu ya da yürüyüş yapmak amacıyla ilçe stadına gelen vatandaşların spor öncesi ve sonrası yapacakları ısınma ve egzersizler için açık alan spor aletleri kurulması taleplerini yerine getirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Sporseverlere hayırlı olsun" dedi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, ilçe stadına 7'li grup fitnes spor aletleri ve oturak taburelerin kurulumuna katkıda bulunan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Başkan Yardımcısı Süleyman Akçay ve Fen İşleri Müdürü Özkan Atak ve belediye işçilerine teşekkür etti.(MA-EFE) - KÜTAHYA