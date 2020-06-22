Hisar-O Suriye sınırına konuşlandırıldı
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Hisar-O Suriye sınırına konuşlandırıldı

Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği orta irtifa hava savunma sistemi Hisar-O, Bahar Kalkanı Harekatı'ndan sonra hem Suriye içine hem de Türkiye-Suriye sınırına konuşlandırıldı.

Hisar-O Suriye sınırına konuşlandırıldı
22.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:51

Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği orta irtifa hava savunma sistemi Hisar-O, Bahar Kalkanı Harekatı'ndan sonra hem Suriye içine hem de Türkiye-Suriye sınırına konuşlandırıldı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in Bahar Kalkanı Harekatı sırasında Hisar-O hava savunma sisteminin Suriye sınırına yerleştirileceğini açıklamasının ardından, sistemin ilk partisi nihayet Suriye sınırına yakın bir noktada konuşlandırıldı.

HİSAR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007'den itibaren geliştirilmekte olan Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-O, sabit birlikler ile kritik tesislerin savaş uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları, seyir füzeleri ve havadan karaya füzelere karşı hava savunma görevini icra ediyor. Hisar-O, 18 batarya ve maksimum 25 kilometre menzile, 15 kilometre de irtifaya sahip olarak 40 ile 60 kilometreden savaş uçağını tespit edip, 60 hedefi aynı anda takip edebiliyor.

(Adem Karagöz - İsmet Biçen/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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