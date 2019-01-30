Hırvatistan İçişleri Bakanı Bozinovic Gaziantep'te

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, Gaziantep'in Nizip ilçesinde Suriyelilerin barındığı konteyner kenti ziyaret etti.

Bozinovic ve beraberindeki heyeti, konteyner kentte Nizip Kaymakam Vekili Eyup Gürdal ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot karşıladı.

Göç İdaresi İl Müdürü Murat Atilla, Bozinovic ve beraberindeki heyete, konteyner kentteki hizmetler hakkında bilgi verdi.

Bozinovic, daha sonra konteyner kentteki okulu ziyaret etti, market, cami ve sosyal tesislerde incelemelerde bulundu.

Sosyal tesislerde düzenlenen bilgisayar kursunda eğitim gören Suriyeli çocuklarla da ilgilenen Bozinovic, onlarla bir süre sohbet etti.

Suriyeli ailelerin barındığı konteynerleri de ziyaret eden Bozinovic, ailelerle görüştü.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Bozinovic, incelemelerini tamamlamasının ardından Kilis'e gitti.

Kaynak: AA