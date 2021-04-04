Hırvatistan'da Türkçe öğrenen Şapina, seçtiği Hırvat ve Türk şiirlerini her iki dile çevirerek kitaplaştırdı

Hırvatistan'da Zagreb Üniversitesi Türkoloji ve Hırvat Dili Edebiyatı son sınıf öğrencisi Marko Şapina, Hırvat ve Türk şiirlerinden seçtiklerini iki dilde hazırladığı kitapla yayımladı.

Hırvatistan'da Zagreb Üniversitesi Türkoloji ve Hırvat Dili Edebiyatı son sınıf öğrencisi Marko Şapina, Hırvat ve Türk şiirlerinden seçtiklerini iki dilde hazırladığı kitapla yayımladı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şapina, öğrencisi olduğu Zagreb Üniversitesi bünyesinde yer alan Türkoloji Öğrencileri Kulübünün başkanlığını yaptığını söyledi.

Şapina, Türkçe ile hikayesinin Hırvatistan'da yayımlanan Türk dizileriyle başladığını belirterek "Hırvat kanallarında 'Binbir Gece', 'Ezel' gibi diziler yayımlanmaya başladı. Diziler bizde dublaj şeklinde değil de alt yazılı olarak veriliyordu. O şekilde Türkçeyi duyma fırsatımız oldu. İngilizceyi biliyoruz, Almancayı okulda görüyoruz, Türkçe farklı geldi bize." dedi.

Türkoloji bölümünün Hırvatistan'da 25 yıl önce kurulduğunu ifade eden Şapina, Zagreb Üniversitesi Türkoloji bölümünde her yıl 30 kişilik kontenjan açıldığını ama buraya 150 kişinin başvurduğunu, Türkçeye büyük bir ilginin olduğunu anlattı.

Şapina, sadece okulda dil öğrenilmeyeceğinin, bu nedenle Türkçeyi daha iyi öğrenmek için farklı etkinlikler yaptıklarının altını çizerek "Hırvatistan'da yaşayan Türklerle buluşup deneyimleri hakkında konuşuyoruz, bizim için güzel bir fırsat oluyor, Türkçe konuşuyoruz. 2 yıl önce 45 kişi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ulaşım desteğiyle İstanbul'a geldik. Bu öğrencilerden 25'i çok güzel Türkçe konuşmalarına rağmen ilk defa Türkiye'ye geldi." diye konuştu.

"Hırvatistan ve Türkiye'de en çok bilinen şiirleri çevirip Hırvatça ve Türkçeye çevirdim"

"Hırvat ve Türk Şiirlerinden Seçmeler" adlı bir kitap çıkardığını dile getiren Şapina, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hırvatistan ve Türkiye'de en çok bilinen şiirleri Hırvatça ve Türkçeye çevirdim. Kitabımız Hırvat-Türk Dostluk Derneği tarafından yayınlanmıştır. 140 kadar şiirden oluşuyor. İki ülkede en çok bilinen şiirler yer alıyor. Şiirleri iki dil olarak yayımladık, böylece Hırvatça ve Türkçeyi öğrenenler her iki dilde şiirleri bulabilir. Daha önce böyle bir çalışma yapılmamış, dolayısıyla kitap bu konuda bir ilki temsil ediyor. Şimdilik Hırvatistan'da 200 adet olarak yayımlandı. Kitabın Türkiye'de çıkması için çabalarımız devam ediyor. Umarım buradaki insanlarla da kitabı paylaşabiliriz."

Şapina, mayıs ayında Balkanlar'da Türkçe öğrenen öğrencileri Zagreb'de bir konferansta bir araya getirmeyi planladıklarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ülkelerden katılımcıları da uzaktan bağlantılarla konferansa dahil etmeyi düşündüklerini söyledi.

Türkiye-Hırvatistan ilişkileri

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin gayet iyi olduğuna işaret eden Şapina, kültür ve bilim alanlarındaki ilişkilerin de önemli olduğunu ve bu ilişkilerin geliştirilmesinde Türkoloji bölümü öğrencilerine önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Şapina, geleceğini Türkiye'de gördüğünü ve Türkiye'deki üniversite burslarına başvuru yaptığını söyledi.

Türklerin ve Hırvatların birbirine yakın olduğunu belirten Şapina, iki millet arasında birçok ortak noktanın olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz