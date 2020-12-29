Hırvatistan'da nerede deprem oldu? Petrinja nerede, haritadaki yeri neresi? Deprem üssü neresi? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?
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Hırvatistan'da nerede deprem oldu? Petrinja nerede, haritadaki yeri neresi? Deprem üssü neresi? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?

29.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:24
Hırvatistan'da nerede deprem oldu? Petrinja nerede, haritadaki yeri neresi? Deprem üssü neresi? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede dün de 5 büyüklüğünde iki depremin olduğu öğrenildi. Peki deprem üssü neresi? Petrinja haritadaki yeri nerede?

Son dakika: Hırvatistan'da deprem meydana geldi. Peki deprem üssü neresi? Deprem nerede oldu? Hırvatistan Petrinja şehri nerede, nasıl gidilir, haritadaki yeri neresidir?

HIRVATİSTAN DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Hırvatistan Petrinja şehrinde bugün öğle saatlerinde 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamaya göre Hırvatistan'ın Petrinja kaabasında yerin 2 kilometre derinliğinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hırvatistan'da nerede deprem oldu? Petrinja nerede, haritadaki yeri neresi? Deprem üssü neresi? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?

DEPREM MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Depremin merkez üssü Hırvatistan'ın Petrinja şehri olduğu açıklandı.

PETRİNJA HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Petrinja, Hırvatistan'ın merkezinde, tarihi Banovina bölgesinde Sisak yakınlarında bulunan bir kasabadır. İdari olarak Sisak-Moslavina ilçesinde yer almaktadır.

Hırvatistan'ın Petrinja kaabasında yerin 2 kilometre derinliğinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü haritadaki yeri aşağıdaki gibidir.

Hırvatistan'da nerede deprem oldu? Petrinja nerede, haritadaki yeri neresi? Deprem üssü neresi? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?

Ek olarak Hırvatistan'ın Petrinja kasabasının uzaktan haritası da aşağıdaki gibidir.

Hırvatistan'da nerede deprem oldu? Petrinja nerede, haritadaki yeri neresi? Deprem üssü neresi? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?

DEPREM NERELERDEN HİSSEDİLDİ?

Deprem, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in yanı sıra bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildi. 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde iki artçı sarsıntının daha yaşandığı bildirildi.

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