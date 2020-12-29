Hırvatistan'da nerede deprem oldu? Petrinja nerede, haritadaki yeri neresi? Deprem üssü neresi? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede dün de 5 büyüklüğünde iki depremin olduğu öğrenildi. Peki deprem üssü neresi? Petrinja haritadaki yeri nerede?