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Hırvatistan'da hava aracı düştü

AA - Zehra Adılovıc - Güncel
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Hırvatistan'da hava aracı düştü

Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'in Jarun bölgesinde bir hava aracı düştü.

Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'in Jarun bölgesinde bir hava aracı düştü. İnsansız hava aracı olduğu iddia edilen aracın düştüğü bölgede çukur oluşurken yakınlarında iki de paraşüt bulunduğu bildirildi.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Jarun bölgesindeki yeşil alana bir aracın düştüğü, yakınlarında da iki paraşüt bulunduğu belirtildi.

Özel ekiplerin olay yerinde olduğu ve endişeye gerek olmadığı vurgulanan açıklamada, aracın büyük parçalarının park alanının yakınına düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, aracın 1 metre derinliğinde 3 metre genişliğinde bir çukur oluşturduğu ve park halindeki bazı otomobillere zarar verip ağaçları kırdığı ifade edildi.

Aracın özellikleriyle ilgili bilgi verilmezken, polis parçaların olduğu bölgeyi güvenlik kordonuna aldı.

Hırvatistan medyası, askeri uzmanların fotoğraflara dayanarak yaptığı resmi olmayan açıklamalarına göre, düşen aracın Sovyet Rusya yapımı Tu-141 "Strizh" modeli insansız hava aracı olduğunu, Ukrayna'ya gönderildiğini ve Macaristan üzerinden Hırvatistan'a geldiğini iddia etti.

Hırvatistan'da hava aracı düştü

Hırvatistan'da hava aracı düştü

Hırvatistan'da hava aracı düştü

Hırvatistan'da hava aracı düştü

AA / Zehra Adılovıc - Güncel

İnsansız Hava Aracı, Hırvatistan, Güncel, Haberler

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