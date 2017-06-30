Hırvatistan'da Gdaü Zirvesi

Hırvatistan'ın Dubrovnik şehri, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesine ev sahipliği yapıyor.



Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak, Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un yanı sıra Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic ve Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın da katıldığı zirvenin açılışını, Hırvatistan'ın Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric yaptı.



GDAÜ'nün, bölgenin istikrarına katkı sağladığını belirten Buric, Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) desteği ve iş birliği sayesinde bölgenin güvenliğini koruduğunu söyledi.



Buric, Hırvatistan'ın, komşu ülkelerin güvenliği, istikrarı ve gelişimini desteklediğini ifade ederek, "Güvenlik sorunlarıyla başa çıkmanın en iyi yolunun AB perspektifi olduğunu anladık. Hırvatistan komşu ülkelerle ikili ilişkilerini güçlendirmek adına var gücüyle çalışmaya devam edecek." dedi.



Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Crnadak da AB üyesi ülkelere, en kısa sürede tam üye olması için Bosna Hersek'e destek vermeleri çağrısında bulundu.



Crnadak, bölgede ekonominin, taşımacılığın ve hukukun üstünlüğünün güçlenmesi adına atılacak en doğru adımın bölgesel iş birliği olduğunu vurguladı.



Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic ise AB üyeliğinin, Sırbistan'ın stratejik hedefi olmaya devam edeceğini söyledi.



Bugün düzenlenen zirveyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 ülkenin üyesi olduğu GDAÜ'nün bir yıl süren dönem başkanlığını Slovenya devraldı.