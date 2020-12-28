Hırvatistan'da art arda iki deprem
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Hırvatistan'da art arda iki deprem

28.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:04
Hırvatistan'da art arda iki deprem

Hırvatistan'ın Petrinja şehri yakınlarında sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Hırvatistan'ın Petrinja şehri yakınlarında sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Hırvatistan Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle ilki 06.28 ve ikincisi 07.49'da 5 büyüklüğünde iki deprem yaşandığı belirtilirken, artçı sarsıntıların ise sürdüğü kaydedildi.

İki depremin de merkez üssünün Petrinja'nın güneydoğusu olduğu aktarılırken, depremlerin başkent Zagreb'de de hissedildiği ifade edildi.

Depremlerin ardından Petrinja ve Sisak şehirlerindeki bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirildi.

Bu arada, depremin Hırvatistan'ın komşularından Bosna Hersek'in de bazı kesimlerinde hissedildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

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