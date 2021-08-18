Hırvatistan, Afganistan'daki AB kurumlarında çalışan 20 Afgan'ı kabul edeceğini duyurdu
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Hırvatistan, Afganistan'daki AB kurumlarında çalışan 20 Afgan'ı kabul edeceğini duyurdu

Hırvatistan, Afganistan'daki AB kurumlarında çalışan 20 Afgan'ı kabul edeceğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Stipe Majic - Haberler | Güncel

Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, ülkesinin Afganistan'daki Avrupa Birliği (AB) kurumlarında görev yapan 20 Afganistan vatandaşını kabul edeceğini bildirdi.

Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, ülkesinin Afganistan'daki Avrupa Birliği (AB) kurumlarında görev yapan 20 Afganistan vatandaşını kabul edeceğini bildirdi.

Radman, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisinin, AB üyesi ülkelere, Afganistan'daki AB kurumlarında çevirmenlik, lojistik gibi görevlerde bulunan Afganlar ile aile üyelerinden oluşan 500 kişiyi ülkelerine kabul etmeleri çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Hırvatistan'ın bu kapsamda 20 Afganistan vatandaşını kabul edeceğini aktaran Radman, "Söz konusu Afganistan vatandaşları, ilgili kurumlarda çalışabilmek için tüm gerekli güvenlik kontrollerinden geçmiş, eğitimli kişilerdir. Kimlik belgeleri bulunmayan vatandaşların aksine, bunlar kurumlarımızın tanınmış çalışanlarıdır." dedi.

Hırvatistan, Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçmesinden kısa süre önce ABD, İngiltere, Almanya ve Ukrayna'nın yardımıyla ülkedeki 26 vatandaşını tahliye etmişti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

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