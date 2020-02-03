Hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı
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Hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

03.02.2020 17:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:25
Hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı

'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Komutanlığı ekipleri, Akkışla ilçesi Kululu Mahallesi'ndeki M.K'ye ait ev ve otomobilden televizyon, hızar, hilti, mengene, bilgisayar, lokma anahtar takımı, fayans kesme ve dikiş makinesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

A.K. ve E.Ö. olduğu belirlenen zanlılar, ikametlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı
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