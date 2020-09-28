Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı

28.09.2020 15:53 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:50

Denizli'de bir iş yerinden cep telefonu çalıp, kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki esnaf tarafından yakalandı. Bir esnafın "Utanmıyor musun" diyerek tokat attığı şüpheli, gelen polislere teslim edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir şahıs, girdiğiiş yerinden cep telefonunu çalıp kaçmaya çalıştı. Telefonu çalınan kadının peşinden koşmasıyla birlikte harekete geçen çevredeki esnaf, hırsızı yakalayarak cep telefonunu geri aldı. Olay sonrasında hırsızı yakalayan esnaflardan birinin"Utanmıyor musun" diyerek hırsıza tokat attığı anlar kameraya yansıdı.

Saraylar Mahallesi 498 Sokak'taki bir iş yerinden, bir kadına ait cep telefonu çalındı. Cep telefonunu çalındığını fark eden kadın, iş yerinden hızla çıkan şüpheli Sefa K.'nin peşinden koşmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki esnaf, koşarak kaçmaya çalışan Sefa K.'yi yaklaşık 500 metre ileride yakaladı. Yaşadığı panik nedeniyle gözyaşı döken kadın, şüpheliden geri aldığı cep telefonu ile polisi arayıp, durumu bildirdi.

Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf tokat attı

''UTANMIYOR MUSUN?'' DEDİ VE TOKAT ATTI

Şüpheli Sefa K.'yi yakalayanlar, yeniden kaçmaması için kollarından tutarken, bir esnaf şüpheliye, "Utanmıyor musun" diyerek tokat attı. O anlarda çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Şüpheli Sefa K., daha sonra gelen polislere teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf tokat attı
Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, 'Utanmıyor musun' diyerek şüpheliye tokat attı
Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, 'Utanmıyor musun' diyerek şüpheliye tokat attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

Haber Yorumları (4)
HE: Asıl tepkiyi serbest bırakıldığını duyunca verecek esnaf :)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ER: 2 gün sonra bırakırlar
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
RİO: Siz siz olun bu tür olaylarda yumruk atın tokat atmayın
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hazal Kaya Çağla Şikel Meryem Uzerli
Spor Falcao Tamer Tuna Gökhan Töre Murat Şahin Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız İzmir Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 17:02:15. #1.15#
title