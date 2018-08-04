İstanbul'da Banker Bilo Filmini Hatırlatan Kaçak Göçmen Operasyonu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da inli Banker Bilo filmini hatırlatan bir görüntü ortaya çıktı.Hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri, park halinde duran kamyonun kasasına saklanmış Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakaladı.

KAMYON KASASINDA 22 GÖÇMEN

Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri bir hırsızlık ihbarı üzerine gittikleri sokakta branda ile kapatılmış 34 BF 5094 plakalı kamyonu farketti. Polis ekipleri, aracın yanındaki sürücüye kimlik sorarken kasadan gelen sesleri duydu. Brandayı açan polis Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen ile karşılaştı.

KİŞİ BAŞI 2 BİN 500 DOLAR ALMIŞLAR

Sürücü gözaltına alınırken kaçaklar Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Kamyon sürücüsünün kaçakları Avrupa'ya götürme vaadiyle kişi başı 2 bin 500 dolar aldığı öğrenildi

Başrollerini Şener Şen ve İlyas Salman'ın paylaştığı Banker Bilo filmindeki bu sahne akıllara kazınmıştı.