Hırsızlık için dükkanın kepenklerini, otomobile bağladıkları halatla kaldırdılar

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, kuyumcu dükkanına gelen 4 hırsızlık şüphelisi, kepenkleri otomobile bağladıkları halatla çektikten sonra içeri girerken, kendilerini fark eden esnafın tepki göstermesiyle kaçtı. Şüpheliler, polis ekiplerinin 5 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu kimlikleri tespit edilip, Bursa'da yakalandı.

Olay, önceki gün saat 06.00 sıralarında, Hisar Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki Hamit Önder'e ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Otomobille dükkanın önüne gelen 4 şüpheli, kepenkleri halatla çekip, açtıktan sonra camı kırdı. Şüpheliler, içeri girmeye çalışırken, kendilerini fark eden esnafın tepki göstermesi üzerine aynı araçla kaçtı.

Domaniç Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını inceleyerek, yaklaşık 5 saatte şüphelilerin kaçtıkları otomobil üzerinden kimliklerini tespit etti. Maskeli olan ve yüzlerini kapatan Z.E., Y.K., H.K. ve Ö.T., Bursa'nın Gemlik ilçesinde saklandıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı. Kütahya Domaniç'e getirilen 4 şüpheli, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınarak, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık girişimi, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülere göre, otomobille kuyumcu dükkanı önüne gelen şüpheliler, araca bağladıkları halatla kepenkleri kırdı. Daha sonra dükkan camını kırıp, içeri girmeye çalışan şüpheliler, çevre esnafının tepkisi üzerine aynı araca binerek, kaçtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa YİĞİT