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Hırsızları, cam parçasındaki parmak izi yakalattı

Hırsızları, cam parçasındaki parmak izi yakalattı
Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel

IĞDIR'da bir eve girip kamera sistemini de sökerek hırsızlık yapan 3 şüpheli, olay yerindeki kırık cam parçasındaki parmak izinden tespit edilip, yakalandı.

IĞDIR'da bir eve girip kamera sistemini de sökerek hırsızlık yapan 3 şüpheli, olay yerindeki kırık cam parçasındaki parmak izinden tespit edilip, yakalandı.

Alikamerli Mahallesi'nde 26 Aralık günü hırsızlık amacıyla bir eve giren kişiler, fark ettikleri kamera sistemiyle bazı malzemeleri çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde bulunan kırık cam parçasında şüphelilerden birinin parmak izini tespit etti. Parmak izinden yola çıkan ekipler, hırsızlığı E.B., A.Ö. ve B.Ç.'nin yaptığını belirledi. Şüpheliler adreslerine yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Polisin yaptığı aramada, şüphelilerin çaldıkları cihaz ile malzemeler ele geçirildi.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Hırsızları, cam parçasındaki parmak izi yakalattı

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