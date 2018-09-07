Hırsızlar Polisin Arabasını Çalmaya Çalışınca, Sokak Ortasında Silahlı Çatışma Çıktı

ABD'de silahlı iki adam, yol kenarında park halinde bulunan aracı çalmaya çalıştı. Sürücünün araçtan inmesini isteyen adamlar, arabanın sahibinin bir polis olduğunu öğrenince çatışma başladı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

SİLAHLARI ŞOFÖRE DOĞRULTTULAR

ABD'nin Chicago şehrinde, eli silahlı iki adam park halindeki araca yaklaştı ve silahlarını doğrultarak şoförün araçtan inmesini istedi. Şoför, polis olduğunu söylediği halde eli silahlı adamlar aracı çalmakta ısrarlı.Silahlı adamlarla polis arasında yaşanan silahlı çatışma güvenlik kamerasıyla kaydedildi.