Hırsızlar Polisin Arabasını Çalmaya Çalışınca, Sokak Ortasında Silahlı Çatışma Çıktı
ABD'de eli silahlı iki adam, polisin arabasını çalmaya çalışınca silahlı çatışma başladı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
ABD'de silahlı iki adam, yol kenarında park halinde bulunan aracı çalmaya çalıştı. Sürücünün araçtan inmesini isteyen adamlar, arabanın sahibinin bir polis olduğunu öğrenince çatışma başladı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
SİLAHLARI ŞOFÖRE DOĞRULTTULAR
ABD'nin Chicago şehrinde, eli silahlı iki adam park halindeki araca yaklaştı ve silahlarını doğrultarak şoförün araçtan inmesini istedi. Şoför, polis olduğunu söylediği halde eli silahlı adamlar aracı çalmakta ısrarlı.Silahlı adamlarla polis arasında yaşanan silahlı çatışma güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
YORUMLAR (3)
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Soyunuz kurusun hiç biriniz ölmedi allah belanızı versin allah abd yi yerle yeksan etsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu nasil silahli catisma, geberen olmamis.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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gerek av gerek güvenlik amacı ile silahların yasaklanması lazım sürekli insanlar ölüyor..en ufak şeyde ruhsatsız silah cıkartıyorlar ula eskiden delikanlılık vardı dövüş ederdin döven döverdi dövülen dövülürdü olur biterdi,Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır