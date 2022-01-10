Hırsızlar 40 bin TL değerinde sanayi kablosu ve 47 litre zeytinyağıyla yakalandı - Haberler
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Hırsızlar 40 bin TL değerinde sanayi kablosu ve 47 litre zeytinyağıyla yakalandı

Hırsızlar 40 bin TL değerinde sanayi kablosu ve 47 litre zeytinyağıyla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 74 bin 401 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 74 bin 401 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 91 kişi tutuklanırken, asayiş olaylarında 155 şüpheli yakalandı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 3 ile 9 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 74 bin 401 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 91 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Çeşitli asayiş olaylarında ise 155 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 49 adet fişek, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet büyük mutfak tüpü, 1 adet küçük mutfak tüpü, 1 adet bilgisayarlı dikiş makinası, 40 bin TL değerinde 500 metre uzunluğunda sanayi kablosu, 2 adet el matkabı, 2 adet kaynak makinası ve 47 litre zeytinyağı ele geçirildi. - DENİZLİ

Hırsızlar 40 bin TL değerinde sanayi kablosu ve 47 litre zeytinyağıyla yakalandı

Hırsızlar 40 bin TL değerinde sanayi kablosu ve 47 litre zeytinyağıyla yakalandı

Hırsızlar 40 bin TL değerinde sanayi kablosu ve 47 litre zeytinyağıyla yakalandı

Hırsızlar 40 bin TL değerinde sanayi kablosu ve 47 litre zeytinyağıyla yakalandı

Hırsızlar 40 bin TL değerinde sanayi kablosu ve 47 litre zeytinyağıyla yakalandı

Hırsızlar 40 bin TL değerinde sanayi kablosu ve 47 litre zeytinyağıyla yakalandı

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