Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin kapısını çaldı
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Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin kapısını çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de geçtiğimiz yıl çamaşır makinesini yıkanan çamaşırlarla birlikte çalan hırsız, eşine az rastlanır bir hırsızlığa daha imza attı.

Denizli'de geçtiğimiz yıl çamaşır makinesini yıkanan çamaşırlarla birlikte çalan hırsız, eşine az rastlanır bir hırsızlığa daha imza attı. Sahipleri içerideyken girdiği evin bahçesinden motosiklet ve minibüsün koltuklarını çalan pişkin hırsız, son olarak evden ayrılırken bahçe kapısını da yanında götürdü.

Honaz ilçesinde bağlı Kaklık Mahallesinde geçtiğimiz Haziran ayında meydana gelen olayda, bir evde içerisinde yıkanan elbiselerle birlikte çalınan çamaşır makinesinin peşine düşen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayını Yaşar A.'nın (39) gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan operasyonla yakalanan Yaşar A. ve 57 suç kaydı olan ortağı Önder Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinden çıkınca da rahat durmadı

Çok sayıda suç kaydı bulunan Yaşar A., birkaç ay önce cezaevinden çıktıktan sonra da rahat durmadı. JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesinde eve giren hırsızların evin kapılarını ve kamyonetin koltuklarını çalarak çeşitli hırsızlık olaylar gerçekleştiğine dair bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, 1 ay gerçekleşen takip sonucu 35 adet suç kaydı bulunan Yaşar A., 4 adet suç kaydı bulunan Alaattin B. (42), Mustafa G. (56) ve Ecevit Y.'nin (44) kimliklerini tespit etti. Ekipler şüphelilerin yerlerini belirleyerek operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

JASAT ekiplerinin bölgede yaptığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği şüphelilerin ev sahiplerinin içeride bulundukları sırada girdikleri avludan 1 adet motosiklet ve kapısını zorlayarak açtıkları minibüsün koltuklarını çaldıkları tespit edildi. Hırsızların evden ayrılırken son olarak bahçe kapısını da sökerek alıp gitmeleri bu kadarı da olmaz dedirtti. - DENİZLİ

Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin kapısını çaldı
Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin kapısını çaldı
Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin kapısını çaldı
Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin kapısını çaldı
Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin kapısını çaldı
Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin kapısını çaldı
Hırsız bu kez abarttı, sahipleri içerdeyken evin kapısını çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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