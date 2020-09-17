Koronavirüs testi pozitif çıkan Hint milletvekili çamur banyosu yaparak bağışıklığı güçlendirdiğini iddia etti
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Koronavirüs testi pozitif çıkan Hint milletvekili çamur banyosu yaparak bağışıklığı güçlendirdiğini iddia etti

Son 1 günde 97 bin 894 koronavirüs vakasının tespit edildiği Hindistan'da test sonucu pozitif çıkan Hint vekil Sukhbir Singh, çamur banyosu yaparak bu işlemin virüse karşı bağışıklık kazandırdığını iddia etti.

17.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:33

Koronavirüs testi pozitif çıkan Hint milletvekili Sukhbir Singh, çamur banyosu yaparak, koronavirüse karşı bağışıklık kazandırdığını iddia etti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında Hindistan zor günler geçiriyor. Ülkede son bir günde 97 bin 894 yeni vaka tespit edildi. Son bir günde 1132 kişinin koronadan öldüğü açıklandı.Koronavirüs testi pozitif çıkan Hintli milletvekili Sukhbir Singh Jaunapuria, ise koronavirüse karşı bağışıklığını güçlendirdiğini iddia ederek çamurda banyosu yaparak, sosyal medyadan video paylaştı.

"TAVSİYE EDERİM"

Çamur banyosu yapan ve deniz kabuğu üflediği anları paylaşan Hint siyasetçi, "Çamur banyosu koronavirüse karşı etkili. Tavsiye ederim" dedi. Jaunapuria, Hindistan parlamenosunda koronavirüs testi pozitif çıkan 24 milletvekilinden biri olarak olarak ifade edildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Hint milletvekili çamur banyosu yaparak bağışıklığı güçlendirdiğini iddia etti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (5)
AKIL MADDE DE!: Dünya metafizik bir yerdir. Dünya kapalı (eksik) izahla insanın beyninde gözü olmadan izleyen bir varlıktan meydana gelen bir hayal görüntüdür. O hayalin içinde virüs bağımsız değildir. Şifayı madde de değil de bu güç de yani ALLAH da aramak en güzelidir. Tabi sebeplere sarılacak insan ama o da gene kaderinde olan ve varlığın dilemesiyle oluşan bir durumdur. Ölümden sadece Allah''ın ruhunu taşıyan şuurlu varlıklar ''Ben benim'' diyen kendinin farkında olanlar korkmaz. Geri kalanın tamamı korkar.
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ASADAD: BU KORONA NASIL BİTSİN BÖYLE CAHİL İNSANLAR VARKEN, ''ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN''
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CEHALET DİZ BOYU: Corona cilt hastalığımı vekil arkadaşım , bu cehaletle nasıl vekil oldun sen ?
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