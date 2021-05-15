Hint Kınası Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Hint Kınası Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Hint kınası alerjisi son yıllarda oldukça çok görülüyor.

Hint kınası alerjisi son yıllarda oldukça çok görülüyor. İçeriğinde bulunan kimyasallar nedeni ile Hint kınası ciltte bazı alerjik reaksiyonlar ortaya çıkmasına neden oluyor. Bazı durumlarda ise bu hasarlar kalıcı da oluyor.

Hint Kınası Alerjisi Nedir?

Kına gecelerinde ve özel günlerde genelde kadınların bir araya gelerek yaptırdıkları Hint kınalarının içindeki kimyasallar nedeniyle ciltte alerjik reaksiyonlar oluşabiliyor. Bu reaksiyonlar ise çoğunlukla ciltte kalıcı hasar bırakıyor. Hint kınası alerjisine karşı erken bir şekilde teşhis yapılarak doğru tedavi yöntemi de uygulanmalıdır. Özellikle de anne adayları asla Hint kınası kullanmamalılar. Hassas bir cilde sahip olan kişilerde de Hint kınası alerjisi yoğun olarak görülmektedir. Bu alerjiye bağlı olarak ise vücutta 1. derece yanıklar oluşarak bu sırada kabarmalar meydana gelebilir.

Hint Kınası Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Hindistan bölgesinde yetişen kına ağaçlarından Hint kınası elde edilir. Özellikle kına ağaçlarının yapraklarının kurutulması işlemi yapılır. Bu yapraklar kurutulduktan sonra ise öğütülerek toz haline getirilir. Böylece Hint kınası elde edilir. Hint kınasının toz hali yeşil renktir. Bu yeşil renk kına kuruduktan sonra kırmızı renk izler olur. Ayrıca Hint kınasının siyah rengi de bulunmaktadır. Günümüzde her yerde Hint kınası bulmak mümkündür. Bu Hint kınalarının güvenilirliği de sorgulanmalıdır. Bunun yanı sıra Hint kınasının içeriğinde bulunan kimyasallar da özellikle bazı hassas ciltlerde alerjik reaksiyonlara da neden olabiliyor.

Hint Kınası Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Hint Kınası Alerjisi Belirtileri

Hint kınası içindeki kimyasallar bazı durumlarda alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Özellikle de hassas bir cilde sahip olan kişilerde bu alerjik reaksiyonlar daha fazla görülebilir. Hint kınası uygulandığı anda cilt üzerinde birinci derece yanıklar oluşabilir. Bu şekilde ciltte kabarmalar da oluşabilir. Bu yüzden Hint kınasının alerjik reaksiyonları nedeni ile vücudun çeşitli bölümlerinde kabarmalar oluşabilir.

Eğer erken önlem alınmaz ise bu cilt sorunları da kalıcı bir hale gelebilir. O nedenle Hint kınası alerjisi oluştuğu andan itibaren mutlaka önem verilmelidir. Son yıllarda Hint kınası kullanılan çoğu kişide alerjik reaksiyonlar da görülmüştür. Bu alerjik reaksiyonlar ile birlikte ciltte kalıcı hasarlar da oluşabiliyor. Deride yanmaların yanı sıra su toplamalar da olabiliyor.

Hint Kınası Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Hint kınasına alerjisi olan kişilerde bu durum tespit edildiği zaman mutlaka erken önlem alınması gerekiyor. Özellikle anne adaylarının ve emziren annelerin de asla Hint kınası yaptırmaları önerilmemektedir. Siyah, kızıl ve kahverengi renklerde bulunan Hint kınasının doğal rengi siyah olarak bilinmektedir. Saçlarını boyamak isteyen kişiler de saçlarını boyamak için Hint kınası kullanabilirler. Hint kınasına alerjisi olan kişilerde saç dökülmeleri ve saç derisinde kabarmalar da olabiliyor. Hint kınası uygulanmadan önce mutlaka bir uzman kişiye danışılması gerekir. Ayrıca Hint kınası da profesyonel kişilere yaptırılmalıdır.

Hint Kınası Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Hint kınası alerjisi meydana geldiğinde belli başlı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu belirtilere bakıldığında da alerjik reaksiyonun nedeni ortaya çıkar. Vücutta yanma ve kabarmalar başladığında mutlaka bir uzman hekime gidilmelidir. Ayrıca uzman hekim gerekli kontrolleri yaptıktan sonra gereken ilaç tedavisi verilir. Bunun yanı sıra cilt üzerindeki yanıklar için ise merhem kullanılır.

Kaynak: Hürriyet