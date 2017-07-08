Hint Kenevirlerinin Ekili Olduğu Yerleri Drone Tespit Etti, Polis Operasyon Düzenledi

Hint kenevirleri sulamak için damlama sulama sistemi kurmuşlar



ANKARA'nın Kahramankazan İlçesinde polisin başarılı çalışması sonucu 2 gün önce piyasa değeri 1,5 milyon liralık Hint kenevirinden sonra bu kez drone ile yapılan operasyonda ise piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin lira olduğu tahmin edilen hint keneviri ele geçirildi. Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonun, son birkaç yılda Ankara'da yapılmış en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Polis, son 3 günde piyasa değeri 7 milyon 500 bin liralık hint keneviri operasyonuna imza attı.



Kahramankazan'ın İmrendi Mahallesi sınırlarında Ovaçayı kenarlarında 3 bin 500 kök hint keneviri ele geçirildi. Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce piyasa değeri 1,5 milyon lira olduğu tahmin edilen 700 kök Hint keneviri ele geçirmişti. Bölgenin korunaklı olmasından dolayı başka noktalarda da ekim olabileceği şüphesiyle araştırmasını sürdüren polisler, drone ile yüksek ağaçlar ve çalılıklar arasında bir bölgede Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Ekipler, arazi şartlarından dolayı drone'nuntespit edemeyeceği yerlerinde olabileceğini de düşünerek, zor şartlarda yaya olarak araştırmasını sürdürdü. Ekipler belirlenen yer haricinde 3 farklı bölgede daha ekim yapıldığını tespit etti. Araştırmalarını tamamlayan ekipler, şüphelendikleri bir zanlıyı da takibe alıp, operasyon için düğmeye bastı. Hint kenevirlerinin sulanması için özel damlama sulama sistemi kurulduğunu tespit eden ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü.



3 BİN 500 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ



Polis ekiplerinin gündüz saatlerinde başlayan söküm işlemi., gece geç saatlere kadar devam etti. Ekipler, gecenin sonunda 4 tarlada yaklaşık 3 bin 500 kök Hint keneviri olduğunu tespit etti. Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün son üç günde düzenlediği operasyonla 7 tarladan toplam 4 bin 500 kök hasada hazır Hint keneviri ele geçirdi. Ele geçirilen Hint kenevirlerinin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu tahmin ediliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hint kenevirleri, daha sonra yakılarak imha edilecek. AĞAÇLAR KATLEDİLEREK TARLA YAPILMIŞ



Yer söğüdü, kavak ağaçları ve dikenli çalılıklarla çevrili alanı özel bir göz olamadan tespit etmenin mümkün olmadığı belirtildi. Zehir tacirleri 30, 40 yaşlarında ağaçları katlederek bölgeyi ekime hazır hale getirdikleri tespit edilirken, ağaçlardan temizlenen bölge, çevredeki ağaçların dallarından dolayı gizli kalınmasına dikkat edildiği gözlendi. Ekipler, çalışma yapabilmek için bölgeye iş makinesi yardımıyla girebildi.

İmrendi Mahallesi Muhtarı Kadir Çiçek, 30 yıldır hiç gitmediğini belirttiği Hint kenevirlerinin ekildiği yerlerde eskiden sebze ekildiğini belirtirken, "Buralarda sulama sistemiyle sebze yetiştirilirdi. Ama ben buraya gelmeyeli en az 30 sene olmuştur. 30 senede buralar orman haline gelmiş. Buranın bu hale geldiğine ben bile şaşırdım, gözümle görmesem inanamazdım. İnsan bile korkar buradan. Kurt, canavar da olur burada. 30-40 yıllık ağaçlar kesip, burada kendilerine böyle bir yer ekmişler" diye konuştu. - Kahramankazanankara