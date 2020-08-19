Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'yı kabul etti.
19.08.2020 18:46 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:11
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sanjay Kumar Panda, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Panda'nın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA