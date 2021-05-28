Hindistan'da son 44 günün en düşük Covid-19 vaka sayısı
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Hindistan'da son 44 günün en düşük Covid-19 vaka sayısı

Hindistan'da son 44 günün en düşük Covid-19 vaka sayısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 186 bin 364 vaka ile son 44 günün en düşük vaka sayısı kayda geçti.

Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 186 bin 364 vaka ile son 44 günün en düşük vaka sayısı kayda geçti.

Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisiyle hastanelerde başta oksijen tüpü olmak üzere ekipman sıkıntısının yaşandığı Hindistan'da günlük vaka sayısı düşüşte. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 186 bin 364 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 27 milyon 555 bin 457'ye yükseldiği bildirildi. Ülkede son kaydedilen günlük vaka sayısı, son 44 günde görülen en düşük vaka sayısı oldu. Hindistan'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da 200 binin, 22 Nisan'da 300 binin, 1 Mayıs'ta ise 400 binin üzerine çıkmıştı.

Son 24 saatte 3 bin 660 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının ise 318 bin 895'e ulaştığı belirtildi.

Başkentte cerrahi eldiven skandalı

Ülkede salgında zor günler geçirilirken, bazı fırsatçıların krizi fırsata çevirdiği ortaya çıktı. Başkent Yeni Delhi'nin Dwarka bölgesinde 3 kişinin kullanılmış cerrahi eldivenleri özel hastanelerden alarak yıkayıp yeniden sattığı yönünde ihbar alan polis, fırsatçılara baskın düzenledi. Baskın sonucu toplam 848 kilogram cerrahi eldiven ele geçirildiği, fırsatçıların kullanılmış eldivenleri yeniden paketleyerek daha düşük fiyattan sattığı tespit edildi. Eldivenlerin çoğunlukla fabrikalara, kuaför salonlarına ve otellere satıldığı belirtildi.

(Sohail Khan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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