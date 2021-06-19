Hindistan'da ortaya çıktı, İngiltere'de salgını yeniden başlattı! Delta varyantı dünyayı tehdit ediyor

Koronayla mücadele dünya genelinde devam ederken, Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı İngiltere'deki vakaların hızla artmasına neden oldu. Virüsün kendini grip benzeri semptomlarla ortaya koyması nedeniyle hastalığa yakalanan çoğu insan korona olduğunu anlamayıp teste gitmiyor, dikkat edilmediği için bulaşma oranı artıyor. Hastalanan kişilerde genellikle baş ve boğaz ağrısı ile burun akıntısı görülüyor. Öte yandan BioNTech aşısı, delta varyantına karşı yüzde 79 koruma sağlıyor.

Koronavirüs mutasyonları son dönemde insanları tedirgin ediyor. Son olarak Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı, İngiltere'de de görülmesinin ardından Avrupa ülkelerinde de endişeye neden oldu. Korona aşısının delta varyantı ve diğer mutasyonlara karşı koruma oranı da merak ediliyor.

KENDİNİ GRİP GİBİ GÖSTERİYOR

Delta varyantı kendini baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkan delta varyantı, bu nedenle görülen kişiler tarafından yanlış değerlendirilebiliyor.

Delta varyantına yakalananlar kendilerini grip olmuş gibi düşünerek test yaptırmıyor ya da kendini izole etmiyor. Bu da koronavirüs delta varyantının hızla yayılmasına neden oluyor.

KLASİK KORONAVİRÜS ARTIK ÇOK FAZLA GÖRÜLMÜYOR

Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr. Tim Spector, mayıs ayından bu yana klasik koronavirüs semptomlarının çok daha az kişide rastlandığının altını çiziyor. Dr. Spector, gençlerde hafif seyreden delta varyasyonunda koku ve tat kaybının da belirtiler arasında yer aldığını söylüyor.

BIONTECH DELTA VARYANTINA KARŞI YÜZDE 79 KORUMA SAĞLIYOR

Yetkililer Pfizer/BioNTech aşısının delta varyantına kadar yüzde 79 oranında koruma sağladığını belirtirken, bir başka mutasyon olan Alpha varyantına ise yüzde 92 oranında koruma sağladığını belirtiyor.

İKİ DOZ AŞI OLMAK ÇOK ÖNEMLİ

İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu Ulusal Covid-19 Enfeksiyon Direktörü Jim McMenamin ise delta varyantına karşı iki doz aşının çok önemli olduğunun altını çiziyor.

"DÖRDÜNCÜ DALGA YAŞANABİLİR"

Investing in Tech konferansına katılan bilim insanı Uğur Şahin, İngiltere'de nüfusun yarısına iki doz aşı yapılmasına karşı korona vakalarının artmasına dikkat çekerek, dikkatli olunmazsa dördüncü dalganın yaşanabileceğini söyledi.

Uğur şahin, iki doz aşı yaptıranların sıkça sorduğu, '3. doz aşıya ihtiyaç var mı' konusuyla ilgili olarak ek dozlara ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Antikor sayıları koruma ile ilişkili olduğundan, herhangi bir zamanda güçlendiriciyi kullanmamız mantıklıdır. Bu, bir kişinin tamamen aşılanmasından altı ila dokuz ay sonra gerçekleşebilir, ancak nihai karar hükümetler tarafından verilecek" dedi.