Hindistan'da Müslüman Komisyon Başkanına polis sorgusu girişimi
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Hindistan'da Müslüman Komisyon Başkanına polis sorgusu girişimi

Hindistan'da Müslüman Komisyon Başkanına polis sorgusu girişimi
07.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:18

YENİ Hindistan'da polis, şubatta başkent Yeni Delhi'de Müslümanları hedef alan şiddet olaylarına tepki gösteren Kuveyt Bakanlar Kuruluna Twitter'dan teşekkür ettiği için hakkında işlem başlatılan Delhi Azınlıklar Komisyonu Başkanı Zafarul İslam Han'ı sorgulama girişiminde bulundu.

YENİ Hindistan'da polis, şubatta başkent Yeni Delhi'de Müslümanları hedef alan şiddet olaylarına tepki gösteren Kuveyt Bakanlar Kuruluna Twitter'dan teşekkür ettiği için hakkında işlem başlatılan Delhi Azınlıklar Komisyonu Başkanı Zafarul İslam Han'ı sorgulama girişiminde bulundu.

Yerel kaynaklara göre polis, dün akşam iftar saatinde Han'ın Yeni Delhi'deki evine giderek kendisini emniyet merkezine götürmek ve orada sorgulamak istedi.

Olayın duyulmasının ardından aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi, evin etrafında toplanarak polise tepki gösterdi.

Çevredeki kalabalığın artması üzerine bölgeden ayrılmak zorunda kalan emniyet mensupları, soruşturmaya katılmasıyla ilgili Han'a bir bildirim göndereceklerini belirtti.

Han'ın avukatı Vrinda Grover, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müvekkilinin 72 yaşında olduğunu anımsatarak, yasa uyarınca 65 yaşın üzerindeki kişilerin kendi ikametgahları dışında sorgulanamayacağını vurguladı.

Grover, Han'ın emniyet merkezine götürülmesinin "yasa dışı polis eylemi" anlamına geleceğini kaydetti.

Dün, Delhi Yüksek Mahkemesinde Han'ın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili yasal girişimde bulunulmuştu.

Twitter'dan teşekkür etmişti

Han, 28 Nisan'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yeni Delhi'deki şiddet olaylarından ötürü Kuveyt'in tepkisine teşekkür etmişti.

Paylaşımında, Hindistan'daki Müslümanların bugüne kadar "yobaz" radikal Hindu milliyetçilerinin nefret suçları, linç ve ayaklanmalarıyla ilgili olarak bu kişileri Müslüman ve Arap dünyasına şikayet etmemeyi yeğlediğini anımsatan Han, "Müslümanlar bunu yapmaya zorlandıkları gün, (Radikal Hindu milliyetçileri) yobazlar bir çığ ile karşı karşıya kalacak." ifadesini kullanmıştı.

Paylaşımından iki gün sonra Delhi polisi, Han hakkında "kışkırtıcı açıklamalar yaptığı" gerekçesiyle işlem başlatmıştı.

Anayasal ve yarı yargısal bir kurum olan Delhi Azınlıklar Komisyonu, 1999'da Delhi Yasama Meclisince, Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Ulusal Başkent Bölgesinde azınlık gruplarının hak ve çıkarlarını korumak adına kurulmuştu.

Müslümanlar, yasa kapsamı dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan mart ayının ortalarına kadar protesto edilmişti.

Yeni Delhi'de 23 Şubat'ta başlayan ve yaklaşık 5 gün süren protestolarda bir emniyet amiri ve istihbarat görevlisinin yanı sıra 51 sivil hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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