Hindistan'da iki tekne çarpıştı, teknelerden biri alabora oldu
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Hindistan'da iki tekne çarpıştı, teknelerden biri alabora oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Hindistan'da iki tekne çarpıştı, teknelerden biri alabora oldu Hindistan'ın Assam eyaletinde bulunan Brahmaputra Nehri'nde iki teknenin çarpışması sonucu gemilerden biri alabora olurken, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden korkuluyor.

- Hindistan'da iki tekne çarpıştı, teknelerden biri alabora oldu

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Assam eyaletinde bulunan Brahmaputra Nehri'nde iki teknenin çarpışması sonucu gemilerden biri alabora olurken, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden korkuluyor.

Hindistan'ın Assam eyaletinde yerel saatle 16.30 sularında Brahmaputra Nehri'nde seyir halinde olan iki tekne çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile teknelerden biri alabora olurken, iki teknede en az 100 yolcunun bulunduğu belirtildi. Kazanın nehrin Majuli ve Jorhat arasındaki bölümünde meydana geldiği ifade edilirken, teknelerde birinin Ma Kamala isimli özel bir tekne, diğerinin ise devlete ait Tripkai adlı tekne olduğu aktarıldı.

İçsu Taşımacılığı Departmanı Direktörü Gautam Das yaptığı açıklamada, "Henüz çok fazla ayrıntı yok, ancak kazaya karışan feribotlardan biri departmanımıza aitti" dedi.

Jorhat Komiser Yardımcısı Ashok Barman ise yaptığı açıklamada, şu ana kadar 41 kişinin kurtarıldığını ve kazada öldüğünden şüphelenilen kişilerin cansız bedenlerine henüz ulaşamadıklarını belirtti.

Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktarırken, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden korktuklarını belirtti. Birçok kişi kıyıya yüzerek ulaşırken, kaybolan kişi sayısı henüz netlik kazanmadı.

Hindistan'da iki tekne çarpıştı, teknelerden biri alabora oldu
Hindistan'da iki tekne çarpıştı, teknelerden biri alabora oldu
Hindistan'da iki tekne çarpıştı, teknelerden biri alabora oldu
Hindistan'da iki tekne çarpıştı, teknelerden biri alabora oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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