Hindistan'da Covid-19 hastaları portakal bahçelerinde tedavi görüyor
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Hindistan'da Covid-19 hastaları portakal bahçelerinde tedavi görüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde hastanelerde boş yatak ve oksijen tüpü bulamayan korona virüs hastaları, portakal bahçelerinde tedavi ediliyor.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde hastanelerde boş yatak ve oksijen tüpü bulamayan korona virüs hastaları, portakal bahçelerinde tedavi ediliyor.

Korona virüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan'da insani kriz sürüyor. Madhya Pradesh eyaletinin Agar Malwa bölgesinde yer alan Susner kasabasında hastanelerde yer bulamayan korona virüs hastaları portakal bahçelerinde tedavi edilmeye başlandı. Ana yoldan 200 metre uzaklıktaki alanda yere serilen çarşafların ve kartonların üzerine yatırılan hastalar, portakal ağaçlarının dallarına asılan serumlarla, oksijen, ilaç ve herhangi bir elektronik cihaz olmaksızın sağlığına kavuşmaya çalışıyor. Civardaki 10 köyden çok sayıda kişi tedavi olabilmek için bölgeye gelirken, hastaların maske takmadığı ve sosyal mesafenin de korunmadığı görüldü.

(Farhan Nabi/İHA)

Hindistan'da Covid-19 hastaları portakal bahçelerinde tedavi görüyor
Hindistan'da Covid-19 hastaları portakal bahçelerinde tedavi görüyor
Hindistan'da Covid-19 hastaları portakal bahçelerinde tedavi görüyor
Hindistan'da Covid-19 hastaları portakal bahçelerinde tedavi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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